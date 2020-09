List Agaty Kornhauser-Dudy z okazji nadania Auli Głównej Narodowego Instytutu Raka w Wilnie imienia Profesora Kazimierza Pelczara

„Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania imienia Profesora Kazimierza Pelczara Auli Głównej Narodowego Instytutu Raka w Wilnie. Ogromnie żałuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogę osobiście wziąć udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Postać Profesora Kazimierza Pelczara jest w moim kraju powszechnie znana, odegrał on kluczową rolę w rozwoju onkologii przed wojną. Jego owocną pracę nad zwalczaniem raka przerwała egzekucja, a jego prochy spoczywają na podwileńskich Ponarach. Kazimierz Pelczar był założycielem pierwszego centrum onkologii – Miejskiego Zakładu Badawczo-Leczniczego Wileńskiego Komitetu do Zwalczania Raka, do którego tradycji wprost nawiązuje Państwa Instytut.

Jak widać mamy wspaniałą wspólną historię kształtowania i rozwoju nauk medycznych, szczególnie z zakresu onkologii. Jestem pewna, że nasze dalsze wysiłki i współpraca w zakresie badań nad leczeniem chorób nowotworowych przyniosą same korzyści dla stosunków dwustronnych i pogłębią naturalną przyjaźń między Litwinami i Polakami. Ta współpraca jest szczególnie ważna dla mnie osobiście, gdyż jestem Ambasadorką Walki z Rakiem Piersi w Polsce.

Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że dobre i gruntowne wykształcenie jest najlepszą inwestycją w przyszłość i rozwój każdego kraju. Cieszę się zatem bardzo, że dzięki niedawnemu odnowieniu polsko-litewskiej umowy

o wzajemnym uznawaniu dokumentów, m.in. uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu tytułów zawodowych i stopni naukowych, pogłębi się i zacieśni dalsza współpraca badawcza i naukowa między Litwą i Polską.

Dyrektorowi, wszystkim pracownikom Narodowego Instytutu Raka oraz studentom życzę, aby mogli Państwo z powodzeniem realizować swoje naukowe powołanie” – napisała Agata Kornhauser-Duda.