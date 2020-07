Letnia czytelnia na świeżym powietrzu w Vilnius Tech Park

Otwarcie letniej czytelni w kompleksie Vilnius Tech Park zaplanowane jest na czwartek 16 lipca o godz. 13.00. Uroczystemu otwarciu towarzyszyć będzie muzyka saksofonisty Danieliusa Praspaliauskisa.

Czytelnia, która do października będzie funkcjonować na terenie antokolskiego Parku Sapieżyńskiego, będzie oferować wybór ponad 300 książek dla dorosłych i dzieci. Odwiedzający będą mogli spędzić wolny czas na lekturze dostępnych pozycji leżąc na umieszczonych w parku leżakach lub hamakach. Czytelnia będzie czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00, a w weekendy od 10:00 do 20:00.

„Cieszymy się, że wraz z gminą Wilno możemy zaoferować mieszkańcom stolicy kolejną przestrzeń do czytania pod gołym niebem. Mieszkańcom Wilna i odwiedzającym turystom spodobała się pierwsza czytelnia w Ogrodzie Bernardyńskim, więc mamy nadzieję, że ta, położona w przytulnym miejscu na terenie Parku Sapieżyńskiego na Antokolu zachwyci jeszcze więcej osób” – mówi Rima Gražienė, dyrektor Biblioteki Centralnej w Wilnie.

Letnia czytelnia udostępniona w Vilnius Tech Park zorganizowana jest ze środków projektu Gminy Miasta Wilno w celu zapewnienia form wypoczynku na świeżym powietrzu na terenie wileńskiego Antokolu we współpracy z Vilnius Tech Park i Taste Map Coffee.