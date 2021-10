„Lekcja historii inaczej”: SKOnSR przedstawił wyniki tegorocznej renowacji pomników

W tym roku organizacji udało się odnowić 9 pomników nagrobnych, które się znajdują na wileńskim cmentarzu na Starej oraz Nowej Rossie, a także na Cmentarzu Bernardyńskim. Największą sumę – na renowację 3 pomników nagrobnych – przekazała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” wspólnie z Instytutem Polonica. Pieniądze przekazali również Ambasada RP w Wilnie, Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie oraz gmina Kadzidło (Polska) i Forum Przedsiębiorczości Polskiej na Litwie „Korona”.

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, który obserwował wyniki prac restauracyjnych, podkreślił, że konserwacja pomników – to duży projekt, który współfinansował Instytut Polonika. Instytucja obejmuje prace dotyczące renowacji m.in. kwater wojennych na nekropoliach.

„Zawsze – jeżeli nie na Rossie, to przynajmniej na Cmentarzu Bernardyńskim – staramy się wspólnie z Andrzejem Orłowskim, dyrektorem spółki „Žybartuva”, Dariuszem Żybortem i innymi odnaleźć jakieś pomniki zapomniane, nieoczywiste miejsca pochówku. Gdy żyła Jadwiga Pietkiewicz, wieloletnia opiekunka cmentarza Bernardyńskiego, staraliśmy się również wspólnie organizować prace na wileńskich nekropoliach. Co roku stawiamy cel, aby były odnawiane nie tylko kwatery wojenne na Łotwie, Litwie czy Białorusi, ale też miejsca zapomniane. Kilka takich miejsc znaleźliśmy na Łotwie – na terenie Łatgalii, ale też w Mołdawii i Nadniestrze” – tłumaczy prezes Fundacji.

„Rossa to miejsce bardzo symboliczne. Cieszę się, że Instytut Polonika znalazł środki i docenił inicjatywę SKOnSR. To są największe ramowe działania” – podsumował Mikołaj Falkowski.

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie Eleonora Kvaščevičienė dodała, że jest to bardzo ważne, że są osoby, które dbają o to, aby historia dalej żyła. „Mam nadzieję, że to, co robi Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie, będzie miało ciąg dalszy. To, co widzimy – to wynik pracy wykonanej przez przede wszystkim Dariusza Żyborta” – powiedziała.

Większość odrestaurowanych pomników nagrobnych pochodzi z początku XX wieku. Jeden z nich to nagrobek Zenona Bobowicza – dziecka, które zmarło w wieku dwóch miesięcy. Monument jest w formie aniołka i znajduje się na Nowej Rossie. Także na liście obiektów odnowionych jest zabytkowy nagrobek Anieli Mieckaniewskiej z XIX wieku. To jeden z najstarszych pomników nagrobnych na nekropolii. W czasie restauracji została tam wzniesiona urna, która była wcześniej strącona.

Wesprzeć działalność SKOnSR można biorąc udział w akcjach, których pełna lista znajduje się tutaj: