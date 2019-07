Legion Giedymina. Ćwiczenia hybrydowe w Wilnie

vdu

„Naprawdę musimy jeszcze dużo nauczyć się i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Ten poziom dojrzałości będziemy musieli ciągle ulepszać i wzmacniać” – powiedział podczas konferencji prasowej dyrektor stołecznej administracji Povilas Poderskis, który poinformował, że ćwiczenia przebiegły bez większych problemów.

„Oczywiście na co dzień nie mamy do czynienia z huraganem, czy trzęsieniem ziemi, ale szykujemy się do ewentualnego zagrożenia ze strony elektrowni w Ostrowcu. Musimy być przygotowani” – dodał dyrektor.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w Wilnie wypadło 45 milimetrów opadów, ulewa zakłóciła komunikację w tunelu i w wielu miejscach miasta. Z tunelu trzeba uratować autobus pełen dzieci, a jednocześnie obok tunelu przewróciła się cysterna, z której wycieka ropa. Poza tym rozpoczęły się ataki cybernetyczne. Ćwiczeń na taką skalę i o takiej specyfice nie było do tej pory nie tylko na Litwie, ale i w całej Europie Północnej. Przygotowania trwały od stycznia i były w nie zaangażowani przedstawiciele spółek samorządowych, różnych służb ratowniczych, wolontariusze i nawet jednostka antyterrorystyczna Aras. Celem przedsięwzięcia jest wyjaśnienie, jak spółki samorządowe i różne służby są przygotowane do rozwiązywania sytuacji krytycznych i koordynowania swoich działań, zarówno w obliczu kryzysu konwencjonalnego, jak i hybrydowego.