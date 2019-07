Legion Giedymina – bezprecedensowe ćwiczenia hybrydowe w Wilnie

vdu

Ćwiczeń na taką skalę i o takiej specyfice nie było do tej pory nie tylko na Litwie, ale i w całej Europie Północnej. Przygotowania trwają już od stycznia i są w nie zaangażowani przedstawiciele spółek samorządowych, różnych służb ratowniczych, wolontariusze i nawet jednostka antyterrorystyczna Aras.

Celem przedsięwzięcia jest wyjaśnienie, jak spółki samorządowe i różne służby są przygotowane do rozwiązywania sytuacji krytycznych i koordynowania swoich działań, zarówno w obliczu kryzysu konwencjonalnego, jak i hybrydowego. W przyszłości ma to pozwolić to na polepszenie współpracy, wzbogacić specialistów spółek o wiedzę, która pomoże w sposób ukierunkowany rozszerzać zastosowanie technologii w pozyskiwaniu danych i informacji oraz ich wykorzystowanie w codziennych i nadzwyczajnych sytuacjach. Test pokaże, czy odpowiedzialne instytucje potrafią wykryć ewentualne incydenty, analizować ich pochodzenie i zapobiegać im.



W trakcie trwania ćwiczeń od godziny 7 do 10 14 lipca możliwe są ograniczenia w ruchu w tunelu przy ulicy Geležinio vilko i w jego okolicach. W trakcie ćwiczeń tymczasowo zmienione zostaną także trasy autobusów oraz powstaną tymczasowe przystanki komunikacji miejskiej.