Legendarny gitarzysta Mike Stern wystąpi w Wilnie

Mike Stern jest amerykańskim gitarzystą jazzowym. Prezentuje styl muzyczny fusion, czyli jazz z elementami charakterystycznymi dla muzyki rockowej. Jego idolami w młodości byli Jimi Hendrix i Eric Clapton. To właśnie im zawdzięcza ten rockowy pierwiastek, który zawarty jest w jego grze i muzyce. Jest absolwentem prestiżowej akademii bostońskiej Berklee College of Music. Jednym z jego wykładowców był Pat Metheny, który w 1976 roku zarekomendował Sterna do słynnej grupy Blood, Sweat and Tears, otwierając mu drogę do świata jazzu. W 1981 roku rozpoczął współpracę z Milesem Davisem. Dwa lata później wraz z Jaco Pastoriusem stworzył formację World of Mouth, która szybko zyskała uznanie. Od początku lat 80. prowadzi karierę solową prezentując styl fusion, jazz-rock. Inspirują go tacy gitarzyści jak George Benson, Wes Montgomery, Jim Hall, jednak w jego grze słychać również wpływy idoli z młodości. Gra z takimi muzykami jak: Richard Bona, Bob Franceschini, Dennis Chambers, Dave Weckl, Victor Wooten, Marcus Miller, Bob Berg, Herbie Hancock, Mino Cinelu, Billy Cobham, Mike Mainieri. Współpracował z zespołem Steps Ahead i grupą braci Brecker. Jego żoną jest wokalistka i gitarzystka Magdalena Thora (Leni Stern), która również wystąpi tego wieczoru.

Skład:

Mike Stern – gitara

Leni Stern – gitara

Kęstutis Vaiginis – saksofon

Rafał Sarnecki – gitara

Piotr Lemańczyk – bas

Adam Golicki – perkusja

Bilety dostępne na www.bilietai.lt

Organizatorzy: Muse Concerts i Polska Scena Muzyczna na Litwie