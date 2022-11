Legendarna „Rotonda” ponownie otwiera swoje podwoje

„Dzisiaj obchodziliśmy wspólne święto. (…) Cieszę się, że odnowiona „Rotonda” ponownie może zaprosić do siebie mieszkańców, którzy od dawna na nią (kawiarnię – przyp. red.) czekali” – mówi mer Wilna Remigijus Šimašius.

Każdy, kto będzie chciał odwiedzić „Rotondę”, będzie mógł to zrobić od soboty (26 listopada). Kawiarnia, która kiedyś kusiła gości kawą, lodami i dobrym towarzystwem, otwiera swoje podwoje jako rodzinna restauracja, która zaoferuje odwiedzającym nie tylko przestrzenie przystosowane do różnych uroczystości, ale także bezpłatne zajęcia dla dzieci. Od 27 listopada do 28 grudnia organizowane będą zajęcia dla dzieci pt. „Patirčių klasės“, które mają pomóc dzieciom lepiej poznać siebie, swoje emocje, ujawnić i pokazać swoją kreatywność. Zapisy na zajęcia świąteczne będą odbywały się na koncie facebookowym „Rotondy”. W przyszłości planowane są także bezpłatne koncerty i wieczory filmowe.

„Rotonda” po raz pierwszy została otworzona w 1957 roku. Architektura lodziarni zaprojektowanej przez architekta Gediminasa Valiuškisa była nietypowa dla ówczesnego surowego radzieckiego stylu budownictwa, a boki budynku ozdobiono motywami litewskich wzorów etnicznych. Ludzie zatrzymywali się tutaj, aby spędzić wolny czas: napić się kawy, posmakować lodów, podziwiać rosnące w pobliżu kasztanowce. „Rotondę” odwiedzali studenci, pisarze.

Pod koniec ery sowieckiej zmienił się stosunek społeczeństwa do „Rotondy”, a szeregi chętnych do zwiedzania malały. Lodziarnia działała do 1992 roku, po czym otwierała swoje drzwi tylko okazjonalnie.

Na podst. vilnius.lt