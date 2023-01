Łatwiej odnajdziemy groby zmarłych w rejonie solecznickim

Nie musisz się logować na tej stronie, wystarczy w okienku wyszukiwania wpisać imię i nazwisko zmarłego, wybrać region pochówku i cmentarz. System wskaże dokładną lokalizację i zdjęcie miejsca pochówku. Na stronie możesz skorzystać z aplikacji nawigacyjnych Google Maps i Waze, które pomogą ci dojść do poszukiwanego grobu. System wyszukuje imiona i nazwiska zmarłych wypisane na pomnikach w językach litewskim, polskim i rosyjskim.

Digitalizację cmentarzy przeprowadzono w ramach projektu nr 10.1.3-ESFA-R-920-01-0011 „Poprawa jakości usług i obsługi ludności w Samorządzie Rejonu Solecznickiego” podpisanego 18 stycznia 2019 przez Administrację Samorządu Rejonu Solecznickiego i Agencję Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego za środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Samorządu Rejonu Solecznickiego.



Według danych samorządowego Wydziału Inwestycji i Planowania Strategicznego, w rejonie solecznickim znajdują się 92 cmentarze, z których część jest nieczynna, ale odwiedzana. Do realizacji projektu zdecydowano się na digitalizację największych cmentarzy.

„Digitalizacja cmentarzy – to szansa na odnalezienie poszukiwanego miejsca pochówku w nowoczesny i przystępny sposób. Ponadto taka możliwość ułatwia pracę administratorom cmentarzy. System przeznaczony jest zarówno dla pracowników samorządu, odpowiedzialnych za utrzymanie i administrację cmentarzy, jak i dla mieszkańców, którzy chcą szybko i wygodnie znaleźć informacje o miejscu spoczynku bliskich. Do tej pory zdigitalizowaliśmy siedem cmentarzy, ale postaramy się objąć tym systemem kolejne cmentarze” – mówi Swietłana Cziż, specjalistka Wydziału Inwestycji i Planowania Strategicznego.

Specjaliści samorządu zwracają uwagę na to, że system jest stale aktualizowany. W związku z tym mieszkańcy, którzy zauważyli nieścisłości w systemie, zachęcani są do wypełnienia formularza aktualizacji informacji. Mieszkańcy mogą również zwracać się do urzędu gminy, na terenie której znajduje się cmentarz, a błędne dane zostaną poprawione.

Link do aktualizacji danych można znaleźć przy danych każdej osoby zmarłej na stronie internetowej cemety.lt.

Źródło: Samorząd Rejonu Solecznickiego