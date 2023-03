Ładniejsze biblioteki – aktywniejsi czytelnicy?

Wiele bibliotek zmienia się, aby dostosować się do potrzeb XXI wieku. Biblioteki rejonu solecznickiego starają się iść w nogę z progresem i nowościami. Wiadomo, że zawsze przyjemniej odwiedzić miejsce, gdzie jest ciepło, schludnie i przytulnie. Czy świat nie byłby trochę lepszy, gdyby było ładniej? No przynajmniej w bibliotekach. Staraniami samorządu rejonu solecznickiego oraz Biblioteki Publicznej w Solecznikach w ostatnich latach dokonano remontu w każdej z 24 filii. Placówki zostały zaopatrzone także w nowe meble, sprzęt komputerowy itp.

– Kiedyś oczekiwania wobec biblioteki były takie, że ma to być miejsce, w którym gromadzi się i wypożycza książki. Teraz to zdecydowanie za mało. Biblioteki starają się więc zmieniać, żeby powstrzymać odpływ dużej części użytkowników. Zawsze chciałam, żeby biblioteka była miejscem, do którego można przyjść nie tylko po książki. Żeby działy się w niej ciekawe rzeczy, a samo miejsce przyciągało swoim wyglądem – mówi dyrektor Biblioteki Publicznej w Solecznikach Olga Mażejko.

W ostatnich latach największej metamorfozy doczekały dziecięca i dorosła biblioteki w Ejszyszkach, które zmieniły swoją lokalizację, a zarazem i wygląd. Są to absolutnie nowoczesne pomieszczenia, gdzie czytelnicy przychodzą, siadają przy wielkich stołach, czytają, słuchają muzyki, odpoczywają w fotelach i na kolorowych workach do siedzenia. Zrobiło się miło, przytulnie i spokojnie, za sprawą wydzielonych stref do pracy i wypoczynku.

W jasnych przestronnych pomieszczeniach funkcjonuje również biblioteka w Trybańcach. Tutaj zostały wymienione okna, urządzono elektryczne ogrzewanie i sanitariaty, odnowiono ściany i sufity. W ramach remontu uporządkowano wejście – wymieniono schody i poręcza, zamontowano oświetlenie. Nie obyło się bez zakupu nowych mebli.

Do nowego lokum przeniesiono również bibliotekę w Poszkach. Oprócz nowych ścian, placówka otrzymała także nowe meble.

W 2022 roku zostały odnowione również pomieszczenia biblioteki w Jaszunach. W ramach kosmetycznego remontu wymalowano ściany, sufit, ułożono panele podłogowe, uporządkowano instalację elektryczną, wymieniono drzwi. Jednocześnie dokonano zakupu mebli.

W tym że roku pomalowano fasadę biblioteki w Czużekompiach, odnowiono wejście do biblioteki w Białej Wace, wymieniono drzwi i okna w Jurgielanach.

Schludne pomieszczenia placówek oraz kreatywność pracowników sprawia, że biblioteki aktywnie prowadzą swoją działalność. Poza wydawaniem książek, pracownicy organizują różnorodne imprezy i szkolenia, spotkania z pisarzami, pomagają interesantom korzystać z usług internetu. Funkcjonuje tu nawet dziecięcy teatrzyk.

– Zapraszamy w swoje progi nie tylko po to, by wypożyczać książki, ale także by aktywnie i twórczo spędzić czas – zachęca interesantów dyrektor Olga Mażejko.

Źródło: Samorząd Rejonu Solecznickiego