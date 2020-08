Kwiatkowski: Mamy pewność, że egzamin z języka polskiego stanie się państwowym

– Mamy już pewność, że Ministerstwo Oświaty i Nauki wniesie na listę egzaminów obowiązkowych język polski. Ubiegaliśmy się o to od dwudziestu lat – poinformował Kwiatkowski.

W takim wypadku egzamin miałby dwie formy: szkolną i państwową, czyli miałby taką samą wagę, jak również inne egzaminy. W związku z tym, jego wyniki byłyby uwzględniane w trakcie rekrutacji na studia wyższe.

Dzisiaj do Wilna dotarły nowe podręczniki dla uczniów polskich szkół. Poloniści zasugerowali wybór dla klas starszych podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego. Nowe książki do języka polskiego otrzymali uczniowie klas od czwartej do 10.

– Dlatego właśnie jest ważne, aby nauczyciele korzystali z dobrych podręczników. Te egzemplarze, które są obecnie w szkołach, bardzo się zestarzały. Niektóre miały po 20 lat. Nawet ze względów fizycznych były nie do użytku. Jasne, że nauczanie gramatyki czy składni drastycznie się nie zmieniło. Jednak jeżeli chodzi o analizę literatury – nowe podręczniki zawierają autorów współczesnych, więc nie będzie już potrzeby wyszukiwania dodatkowej informacji na ten temat – uważa Kwiatkowski.