Kulturalny styczeń: najważniejsze wydarzenia miesiąca

Stolica vs kultura

Święto Trzech Króli (6 stycznia, 16.30)

Z okazji uroczystości Trzech Króli w Wilnie odbędzie się teatralny orszak, który poprowadzą trzymetrowe postacie królów: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Królowie będą życzyli wszystkim owocnego i pomyślnego roku. Uroczysty spacer rozpocznie się przy Ostrej Bramie o godzinie 16.30.

Międzynarodowy spektakl dla dzieci i młodzieży „Kitoks”

(11-19 stycznia)

To już 10. edycja festiwalu, w której widzowie będą mieli okazję zobaczyć ponad 20 występów artystów z Litwy, Niderlandów, Belgii, Finlandii, Katalonii i Włoch. Podobnie jak w poprzednich latach, na festiwalu będzie przedstawiony szeroki zakres gatunków teatralnych, tanecznych, z współczesnego cyrku, muzyki i in. Program festiwalu jest skierowany do wielu grup wiekowych. Szczegółowy program: www.menuspaustuve.lt.

Międzynarodowy festiwal filmów krótkometrażowych

(16-19 stycznia)

Podczas 13. edycji festiwalu zostanie wyświetlonych ponad 60 wybranych filmów krótkometrażowych z całego świata. Pokazy filmowe odbędą się w Wilnie, Kownie, Kłajpedzie, Poniewieżu, Mariampolu i Wiłkomierzu. Organizatorzy zapraszają na tradycyjne pokazy rodzinne, jak również przedstawią szereg innych programów, w tym po raz pierwszy – program horrorów.

Festiwal Światła

(24-26 stycznia)

W tym roku druga edycja Festiwalu Światła rozświetli stołeczne dziedzińce. Jest to wydarzenie, które już po raz drugi odbywa się z okazji urodzin stolicy i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Tym razem w mieście można będzie podziwiać około 30. instalacji świetlnych, które można będzie znaleźć na wileńskich dziedzińcach. W tym roku organizatorzy zapowiadają, że instalacje (w większości będą one tworzone przez litewskich artystów) będą zawierały symbole Wilna.

Międzynarodowa wystawa turystyki i aktywnego trybu życia „Adventur 2020”

(24-26 stycznia)

Największa międzynarodowa wystawa turystyczna w krajach bałtyckich wprowadza innowacje na rynku turystycznym, nowe kierunki podróży, trasy i światowe trendy turystyczne, promuje zainteresowanie Litwą i innymi krajami, aktywny wypoczynek, budowanie przydatnych relacji biznesowych i osobistych kontaktów z konsumentami. Podczas wystawy każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie i poszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania.

Początek roku po polsku

Widowisko muzyczne „Narodzony na sianie”

(5 stycznia, 15.00)

Widowisko muzyczne odbędzie się w przeddzień święta Trzech Króli w Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego. Jest to wydarzenie, mające na celu wprowadzić w zadumę i refleksję w okresie świąt Bożego Narodzenia. Podczas koncertu można będzie usłyszeć jazzowo-popowe aranżacje kolęd i nastrojową scenerię w wykonaniu Eweliny Saszenko, Daniela Cebuli-Orynicza oraz Rafała Jackiewicza. Cena biletu 8 euro. Bilety do nabycia w Centrum Kultury w Solecznikach.

VI Turniej Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny

(11 stycznia, 10.00)

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Niemenczynie organizuje VI Turniej Tańca Polskiego o Palmę Wileńszczyzny, który odbędzie się 11 stycznia o godzinie 10.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Turniej rozgrywany będzie w kilku kategoriach wiekowych. Wszystkie pary otrzymują dyplomy uczestnictwa i medale. Parom finałowym organizatorzy przyznają nagrody i dyplomy stosowne do zajętych miejsc.

Premiera filmu dokumentalnego o Bezdanach „6 km”

(11 stycznia, 18.00)

Premiera filmu odbędzie się 11 stycznia w domu kultury w Bezdanach. Film przedstawia zwykłych mieszkańców Bezdan, którzy opowiadają o swoim codziennym życiu, o tym, co lubią i jakie problemy napotykają ich w tym miasteczku. Wśród rozmówców jest student, który spędza piątkowe noce z przyjaciółmi, dyrektor szkoły i sprzedawca w małym prywatnym sklepie. W filmie będzie można usłyszeć i zobaczyć miasteczko tak, jak widzą je miejscowi ludzie. Opowiadają oni też o tym, jak odbierają niezwykłą nazwę swojej miejscowości. Szczegółowa informacja: http://6km.lt/pl/polski/.

Koncert Waldemara Dudojcia „Sny marzeń”

(23 stycznia, 18.00)

Muzyka była z Waldemarem od dziecka. Zawsze marzył o scenie, piosence i bezmiarze emocji. Gdy w wieku 5 lat zaśpiewał na tamten czas jego ulubioną pieśń „My Polacy z Wileńszczyzny”, wszystko powirowało. Koncerty, wyjazdy, święta przeplatają jego codzienność swoim urokiem. Gdy 22 stycznia 2019 roku zorganizował swój pierwszy solowy koncert, otrzymał wiele pozytywnych opinii oraz próśb o kolejne koncerty. Artysta wystąpi już 23 stycznia o godzinie 18.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Wstęp wolny.