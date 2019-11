Kulturalny listopad: Najważniejsze wydarzenia miesiąca

vdu

Stolica zaprasza

Festiwal Gastronomiczny na Litwie

(4-10 listopada)

Wileńskie restauracje zapraszają do degustacji i odkrywania nowych smaków podczas kulinarnej podróży na festiwalu gastronomicznym. Specjalne menu, kolacje degustacyjne oraz wyjątkowe wytwory kulinarne najlepszych szefów w mieście na pewno mile zaskoczą. W rękach odwiedzających festiwal jest też los tytułu „Gwiazdy Tygodnia Gastronomicznego”, dlatego organizatorzy zapraszają nie tylko próbować, lecz również oceniać.

Europejskie Forum Filmowe „Scanorama”

(7-24 listopada)

Najbardziej wyczekiwana przez miłośników kina impreza – wybór z bogatego programu festiwalu może okazać się niełatwy. W ofercie zarówno tradycje kinematografii, najnowsze trendy, jak i filmy o niewygodnej tematyce. Warto poznać historię dobrego filmu europejskiego, poczynając od klasyki kończąc na dzisiejszych najlepszych, najwartościowszych i najbardziej uznanych w Europie filmach. Kluczowe pytanie – jak zdążyć zobaczyć wszystko?

Międzynarodowy Festiwal Jazzowy „Vilnius mama jazz”

(13-17 listopada)

Niech brzmi jazz! Warto dowiedzieć się, co się dzisiaj dzieje w świecie jazzu, co jest aktualne. Nie tylko podczas koncertów. Jazz można poznawać na specjalnych wystawach, w rozmowach z wykonawcami. Na uczestników czekają nie tylko występy słynnych wykonawców zagranicznych, ale także szeroka panorama litewskiego jazzu, specjalne programy artystyczne, występy młodych wykonawców. Jazzu nie bywa za dużo – ani w sali, ani w życiu.

Festiwal Kultury Gier „Game On”

(16-17 listopada)

Życie to gra. Gry nie wyznaczają granic wiekowych. Na festiwalu znajdzie się niemal wszystko: od innowacyjnych rozwiązań po najlepszy sprzęt do gier, od wirtualnej rzeczywistości po najnowsze gry indie. Jeśli się jest prawdziwym fanem, można wziąć udział w atrakcyjnym show kostiumowym lub konferencji dla twórców gier. To świetna okazja do poznania wszystkiego od środka.

Zapalenie choinki i początek ,,Bożego Narodzenia w stolicy”

(30 listopada – 6 stycznia)

Fot. Joanna Bożerodska

Czy może być coś piękniejszego niż bożonarodzeniowa bajka na wąskich uliczkach Starówki? Już 30 listopada mieszkańce i gości stolicy są zaproszeni na uroczystość zapalenia choinki na Placu Katedralnym. Jedna z najbardziej imponujących w Europie choinek, piernikami pachnące jarmarki, wesołe koncerty świąteczne, lubiana przez dzieci ciuchcia świąteczna – form rozrywki wystarczy zarówno dla dużych, jak i tych mniejszych. Zapalenie choinki odbędzie się o godzinie 19.00.

To, co polskie

Jazz i klasyka. Muzyczna wizytówka Regionu Chopina

(7 listopada, 19.00, White Piano Hall)

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński uprzejmie zapraszają na koncert jazzowy z okazji Święta Niepodległości Polski. W programie koncertu zabrzmią utwory F. Chopina, M. K. Čiurlionisa, M. Karłowicza, S. Moniuszki. Bezpłatne zaproszenia do odbioru w Instytucie Polskim w Wilnie – prosimy o kontakt andrzej.kierulis@instytutpolski.org.

Wspólne polsko-litewskie obchody rocznicy Niepodległej Polski

(8 listopada, 17.30, Paviljonas)

Polski Klub Dyskusyjny zaprasza na tradycyjne wspólne polsko-litewskie obchody rocznicy niepodległości Polski w Wilnie pt. ,,Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”! W dyskusji wezmą udział m.in.: redaktor ,,Rzeczpospolitej” Jerzy Haszczyński, historyk, profesor Uniwersytetu Wileńskiego Alfredas Bumblauskas, prawniczka Ewelina Dobrowolska, ekonomista Bogusław Grużewski oraz litewski dziennikarz Rimvydas Valatka. Na scenie dla gości wystąpi Elżbieta Oleszkiewicz i Folk Vibes.

Dyskusja ,,Stosunki polsko-amerykańskie i ich wpływ na bezpieczeństwo regionu”

(12 listopada, 18.00, Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa, Sala konferencyjna)

Podczas dyskusji polscy i litewscy politolodzy zastanowią się nad znaczeniem polsko-amerykańskich relacji oraz ich wpływem na bezpieczeństwo regionu. Odpowiedzą na pytania, jak mocne są obecnie polsko-amerykańskie stosunki polityczne, jak wpływają one na bezpieczeństwo Europy Wschodniej i Środkowo-Wschodniej (w tym na kraje bałtyckie), czy dzięki nim wschodnia flanka NATO staje się silniejsza? Eksperci omówią także polsko-amerykańskie inicjatywy oraz ich wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Europy. W dyskusji wezmą udział: doc. dr Giedrius Česnakas (Akademia Wojskowa im. Generała Jonasa Žemaitisa), dr Ieva Karpavičiūtė (Uniwersytet Witolda Wielkiego), dr Žygimantas Pavilionis (poseł na Sejm Republiki Litewskiej, były ambasador Litwy w USA (2010-2015), dr Tomasz Smura (dyrektor Biura Analiz, dyrektor Programu Polityka Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie).

,,(…) Za co ten nobel? Dyskusja o Oldze Tokarczuk i jej twórczości”

(13 listopada, 17.30. Lietuvos rašytojų sąjunga)

Nagroda Nobla w dziedzinie literatury po wielu latach znów w Polsce! Olga Tokarczuk – szósta pisarka z Polski, która została laureatką najbardziej prestiżowej nagrody literackiej. Polski Instytut w Wilnie wraz z Związkiem litewskich pisarzy oraz magazynem literackim „Literatūra ir menas“ zapraszają bliżej się zapoznać z postacią Tokarczuk i jej osiągnięciami. W dyskusji wezmą udział jej litewscy koledzy po fachu oraz literaturoznawcy.

Najlepsze filmy festiwalu „Grand Off”

(16 listopada, 17.00, DKP)

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie. Podczas VII Dni Kultury Polskiej w Wilnie zostaną wyświetlone najlepsze polskie produkcje z lat 2016 – 2018. W ramach wydarzenia zostaną wyświetlone filmy: ,,Ja i mój tata” (reżyser Aleksander Pietrzak), ,,Nazywam się Julita” (reżyser Filip Dzierżawski), ,,Lider” (reżyserzy Katarzyna Priwieziencew i Igor Priwieziencew), ,,Myszy i szczury” (reżyser Kacper Anuszewski) oraz ,,The Cave” (reżyser Kamil Krukowski). Wstęp za zaproszeniami, zaproszenia do odbioru w DKP, pokój 203.