Kulturalny grudzień: Najważniejsze wydarzenia miesiąca

Świąteczne Wilno

Wileński Jarmark Bożonarodzeniowy

(7-8 grudnia)

Jeden z największych świątecznych jarmarków swoje drzwi w wystawienniczo-kongresowym centrum Litexpo otworzy w dniach 7-8 grudnia. Na odwiedzających będą czekać ponad 500 producentów różnych towarów, upominków, żywności, kosmetyków, mody i in. Dużą część targów zajmą producenci świątecznych atrybutów i upominków, gotowi udekorować dom każdego odwiedzającego i pomóc w przygotowaniu do najważniejszych świąt roku.

,,Witaj, Święty Mikołaju!”

(7 grudnia, 14.00)

Samorząd Wilna zaprasza małych mieszkańców stolicy, ich rodziców i gości miasta na wspólną zabawę z okazji zbliżających się świąt. Na gości będzie czekać m.in. wesołe towarzystwo Tele Bim-Bam oraz Święty Mikołaj. Również tego dnia będzie otwarta poczta świąteczna, gdzie każdy będzie miał możliwość napisać list do Św. Mikołaja.

Festiwal muzyczny „Kristupo Kalėdos“

(13-30 grudnia)

13 grudnia zostanie zainagurowany coroczny bogaty w gatunki muzyczne festiwal „Kristupo Kalėdos“. O godzinie 19:00 w wileńskim kościele Św. Katarzyny zagrają dwie siostry – Marija i Ieva Dūdaitė, które wykonają utwory G. Bizeta, G. Pucciniego, L. Chena oraz E. Piaf. Natomiast w sobotę o godzinie 18:00 odbędzie się koncert „Przyszłość gitary akustycznej”. Podczas festiwalu nie zabraknie zarówno wieczorów romantycznych, jak też brzmień rockowych podczas koncertu ,,The Beatles i Barok”. Organizatorzy zapraszają również na coroczny świat magii Harry’ego Pottera i romantycznej podróży do Paryża. Bilety dostępne są w punktach sprzedaży bilietai.lt od 15,20 eur. Więcej informacji: www.kristupofestivaliai.lt

Bożonarodzeniowy bieg „Eurovaistinė”

(15 grudnia)

15 grudnia można będzie dołączyć do tysięcy biegaczy, może nawet w stroju św. Mikołaja, i pokonać trasę prowadzącą ulicami wileńskiej Starówki. Jest to impreza dla całej rodziny – do wyboru będzie trasa licząca 3, 6 lub 12 km. Dzieci będą mogli pokonać 300 metrową trasę dla krasnoludków. Cena biletu sięga od 3,00 do 25,00 eur. Więcej informacji na stronie kaledinisbegimas.lt

Świąteczna bajka 3D ,,Królowa śniegu”

(25-29 grudnia)

Świąteczna bajka 3D już od kilku lat jest tradycją bożonarodzeniowego okresu stolicy. Corocznie unikalna świąteczna opowieść na Plac Katedralny przyciąga ponad 120.000 widzów. W tym roku mieszkańcy i goście stolicy będą mieli okazję obejrzeć świąteczną bajkę ,,Królowa śniegu”. Pokazy będą odbywać się w następujących godzinach:

17:05 – 17:20

18:00 – 18:25

17:20 – 20:00

20:45 – 21:00

…również po polsku

„Mikołajki” oraz zapalenie światełek na choince w Rudominie

(8 grudnia, 16.00)

W Polsce tradycję obdarowywania dzieci drobnymi prezentami 6 grudnia sięgają XIX wieku. Na Litwie, w czasach sowieckich, nie były znane. Teraz mikołajki najczęściej obchodzi się w polskich środowiskach. Na Mikołajki 8 grudnia zaprasza Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie. Podczas wydarzenia zaplanowane jest włączenie świateł na choince.

Wielkie Wileńskie Kolędowanie

(19 grudnia, 19.00)

Po dwóch udanych widowiskach „Kolęda z Wilna” oraz „Narodzony na sianie” producent Rafał Jackiewicz powraca z nową odsłoną „Wielkie Wileńskie Kolędowanie”. Już 19 grudnia na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie niepowtarzalny koncert kolęd na którym wystąpi plejada artystów z Wilna oraz Polski.

Charytatywne warsztaty na rzecz hospicjum

(20 grudnia, 18.30)

Wspólne robienie wianków, które będą świąteczną ozdobą domów odbędzie się 20 grudnia o godz. 18.30 w Domu Kultury Polskiej. Będzie można własnoręcznie wykonać wieniec na wigilijny stół lub do powieszenia na drzwiach, co doda jeszcze więcej magii tym wyjątkowym chwilom. Warsztaty poprowadzi i zapewni wszystkie potrzebne materiały do pracy- florysta Greta Daveiko Łopacka. Wszystkie zebrane pieniądze będą przekazane na potrzeby Hospicjum w Wilnie.

Świąteczny spektakl dla dzieci „Trzy Elfy”

(26-27 grudnia)

„Elfy Trzy” to najnowszy świąteczny spektakl w wykonaniu Teatru Kultureska, oparty na autorskim scenariuszu. Spektakl świąteczny dla dzieci oczaruje najmłodszego widza nie tylko ciekawą historią, ale także poprzez znakomicie przygotowaną oprawę kostiumowo-scenograficzną, która przeniesie widzów na rozśpiewany i roztańczony biegun północny. Spektakl nasycony jest autorską świąteczną muzyką i efektami scenicznymi. Historia trzech elfów pełna jest żartów, komicznych scen, pięknych piosenek, ale i… zwrotów akcji oraz zawiera piękny edukacyjny morał. Widowisko ma charakter rodzinny – dobrze bawią się na nim zarówno dzieci, jak i dorośli. Co więcej, każde dziecko otrzyma prezent świąteczny.

Koncert PZAPiT „Wilia”

(29 grudnia, 13.00; 17.00)

Polski Zespół Pieśni i Tańca ,,Wilia” zaprasza na Koncert Noworoczny 29 grudnia o godz. 13:00 oraz 17:00. Noworoczne koncerty zespołu są już tradycją i niezmiennie cieszą się zainteresowaniem widzów – bilety niemal zawsze rozchodzą się jak świeże bułeczki. Tradycję koncertów noworocznych zapoczątkowała śp. Czesława Bylińska-Rymszonok – wieloletni kierownik artystyczny i dyrygent zespołu.