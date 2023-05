„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”. XXXI Festiwal „Ciebie, Boże, Wysławiamy

Co roku na początku maja zbierają się rzesze miłośników muzyki chrześcijańskiej, żeby spotkać się, podzielić się osiągnięciami, wspólnie wychwalać Pana poprzez recytację i śpiew.

Przez ponad ćwierć wieku na scenie Festiwalu przewinęło się niejedno pokolenie uczestników. W pierwszych edycjach Festiwalu brali udział dziadkowie i rodzice niektórych wileńskich rodzin, dziś zaś śpiewają dzieci i wnukowie.

Również, kiedy swoje pierwsze kroki na scenie stawiały słynne na całej Wileńszczyźnie, jak i szeroko poza jej granicami, wykonawczynie Ewelina Saszenko i Katarzyna (Niemyćko) Zvonkuvienė – nie obeszło się bez udziału

w Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy”.

Każdego roku Festiwal łączy kilkuset uczestników, którzy na zakończenie wykonują m.in. słynny utwór Tomka Kamińskiego „Ty tylko mnie poprowadź”.

Po odejściu do wieczności wieloletniego organizatora Festiwalu dr. Gabriela Jana Mincewicza (1938-2016) Komitet Organizacyjny postawił sobie za cel kontynuację tego pięknego przedsięwzięcia.

Wystąpili:

1. Schola „Angelus”, kier. Patrycja Kostiukewicz, parafia bł. Jerzego Matulewicza w Wilnie

1. Prośba o Ducha – Siewcy Lednicy, sł. i muz. Wiesław Wolnik

2. Magnificat – NiemaGOtu, sł. i muz. Jakub Błycharz

2. Gabriela Zagarenko, kier. Teresa Bożerodska

1. Mario czy ty wiesz? – tekst: Mark Lowry, kompozytor: Buddy Greene

3. Wiktoria Szareiko i Natalia Sosnowska, Niemenczyńska szkoła muzyczna, rej. wileński, naucz. Natalia Sosnowska

1. Ave Maria” – Wolfgang Amadeus Mozart

4. Schola dziecięcia z parafii pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach, kier. Karolina Michaiłowska, parafia pw. św. Piotra Apostoła w Solecznikach

1. Schowaj mnie – tekst, muzyka: Reuben Timothy Morgan

2. Jak mi dobrze, że jesteś tu, Panie – autor: nieznany

3. Bo góry mogą ustąpić – autor: nieznany

5. Agnė Staniulytė, kier. Tatjana Ulbin

1. Barka – Cesáreo Gabarain, wersja polska ks. Szmidt

6. Zespół seniorów ,,Rodacy”, kier. Heronim Czernis, solista Benedykt Zacharewicz

1. Dobra noc – autor nieznany

2. Ojcze z niebios – aut. Stanisław Moniuszko

7. Chór par. św. Teresy w Wilnie, kier. Ilona Jurewicz

1. Oto są baranki młode, t. Kyriale Benedyktyńskie, m. J. Gałuszka OP

8. Zespół „Ama Deus”, kier. Julija Grilauskienė, parafia w Wojdatach

1. „Niech mnie unosi” („I Say A little Prayer”) – muz. Burt Bacharach, sł.: oryg. Hal David, tłum. na jęz. pol. Ewa Alimowska

2. Žadink, Viešpatie – aut. ks. Algimantas Akelaitis

9. Aleksandra Jaczionytė, naucz. Natalia Sosnowska, akomp. Algirdas Biveinis, Niemenczyńska szkoła muzyczna, rej. wileński

1. Ave Maria – Jacob Arcadelt

10. Vytenė Dyšaitė, naucz. Natalia Sosnowska, akomp. Algirdas Biveinis, Niemenczyńska szkoła muzyczna, rej. wileński

1. Malda (Modlitwa) – sł. i muz. Leonidas Abarius

11. Zespół „Stella Spei”, kier. Ilona Jurewicz

1. Matko życia – sł. o. Józef Kozłowski SJ, muz. Karolina Barycka, Maciej Zając, Instrumenty klawiszowe, podkład – Mieczysław Stępień

12. Karolina Ceiko, naucz. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič, Vilija Pranskienė (smuikas), Szkola sztuk pięknych w Pogirach, rej. wileński

1. O, mio Signore, ascolta – T. Albinoni

13. Laura Voišnis, naucz. Nijolė Čičinskienė, koncertm. Kšištof Markevič, Vilija Pranskienė (smuikas), Szkola sztuk pięknych w Pogirach, rej. wileński

1. Ave Maria – Ch. C. Saint-Saëns

14. Mateusz Hajdukewicz, naucz. Natalia Sosnowska, akomp. Algirdas Biveinis, Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”

1. Panis Angelicus – Josef Franc

15. Jarosław Królikowski

1. Za Tobą pójdę – sł. Aleksander Śnieżko, muz. Jarosław Królikowski

2. Maryja, Matka sierot – sł. Aleksander Śnieżko, muz. Jarosław Królikowski

16. Justyna Tankeliun

1. Stoję dziś – cover: The Stand – Hillsong

2. Nie mądrość świata tego (Marana tha!) – sł. i m.: Kuba Blycharz / niemaGOtu ARANŻACJA: niemaGOtu

17. Chór parafii św. Józefa na Zameczku, kier. Ewelina Piotrowska

1. Kołysanka Józefa – Trzecia Godzina Dnia

2. Ukojenie – Trzecia Godzina Dnia

18. Laura Maria Moskal, kier. Bożena Krasiłowa

1. Nasz Bóg jest wielki – tłum. tekstu na jęz. polski Agata Dwulat

19. Schola „Cantate Deo”, kier. Renata Dzierkacz

1. Ty światłość dnia – Tim Hughes 2001 (oryg. Here I am to worship)

2. Kim jest ta? – sł. i muz. Aleksandra Lucińska, opr. Jakub Tomalak

20. Laura Maria Moskal, kier. Bożena Krasiłowa

1. UKULELE – sł. i muz. Piotr Nazaruk

21. Schola „Gloria”, kier. Pawel Prentkielewicz, parafia św. Jana Bosko w Wilnie

1. Ziemia, którą mi dałeś – autor: nieznany, aranżacja Marek Jodko

2. Maryjo, matko mojego wezwania – autor: tekst pochodzi z książki „Z Maryją w życie w Duchu świętym” o. Józefa Kozłowskiego SJ. Aranżacja: Pawel Prentkielewicz

22. GOŚC FESTIWALU – Duet „Znak stop” (Laudans)

23. Wszyscy wykonawcy – HYMN na zakończenie FESTIWALU

Chwalmy Pana – sł. i muz. Katarzyna Parszuta

Festiwal poprowadzili Daniel Szepet i Gabriela Zagarenko

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: