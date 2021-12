Ks. Wojciech Górlicki: Chrystus przychodzi, by zjednoczyć się ze wszystkimi

"W czasie tych świąt czcimy tajemnicę, która uczy nas, że Bóg stał się człowiekiem, stał się jednym z nas. Dokonało się to w wyjątkowych okolicznościach. Chrystus przychodzi na świat jako człowiek ubogi, który jednoczy się ze wszystkimi. Bardzo ważnym przesłaniem tych świąt jest, że mamy dążyć do coraz większej jedności poprzez miłość, poprzez tajemnicę, którą przynosi nam Jezus Chrystus: Bóg jest miłością" – mówi ks. prałat Wojciech Górlicki. Zapraszamy do wysłuchania!