Ks. Walenty Dulko zaprasza na obchody uroczystości Zesłania Ducha Świętego!

„Nazwa święta Zesłania Ducha Świętego została przejęta od przesłania biblijnego. Duch święty dla wielu chrześcijan do dziś pozostaje wielkim nieznajomym, a przecież pomaga nam we wszystkim, co czynimy, więc powinniśmy prosić o radę Ducha Świętego i w ten sposób próbować się z nim zaprzyjaźnić” – wyjaśnia duchowny wileńskiej parafii.

„Tegoroczna uroczystość, którą będziemy obchodzili po raz 351-szy, będzie nieco inna z powodu obecnej na całym świecie pandemii i zalecanych ograniczeń. Nie stanie się to jednak przeszkodą do świętowania Dnia Urodzin Kościoła i dni odpustowych w naszej parafii” – tłumaczy ks. Dulko.

Obchody odpustowe trwają od czwartku do niedzieli włącznie.

W niedzielę (31 maja) o godz. 9.00 Mszę św. w języku polskim w kościele w Kalwarii Wileńskiej będzie sprawował biskup pomocniczy archidiecezji wileńskiej Darius Trijonis. Msza Św. będzie transmitowana w Radiu „Znad Wilii”, portalu ZW.LT i na stronach Facebookowych parafii Kalwarii Wileńskiej i Radia Znad Wilii. „Uprzejmie prosimy zabrać ze sobą krzesełko, aby było gdzie usiąść na dziedzińcu kościoła” – zaleca duchowny.

O godz. 10.30 Mszę św. w języku litewskim odprawi kardynał Audrys Juozas Bačkis. Natomiast o godz. 12.30 uroczystą Mszę św. w języku litewskim odprawi metropolita wileński arcybiskup Gintaras Grušas. Tę Mszę św. będą transmitować telewizja LRT, Litewskie Radio w programie Klasika, rozgłośnia „Marijos radijas” oraz parafia Odnalezienia Krzyża św. – Kalwarii Wileńskiej na swoich kanałach internetowych.

Wcześniej w sobotę o godz. 17.00 rozpocznie się program dla młodzieży w języku litewskim. Ta część obchodów ze względu na trwającą kwarantannę będzie się odbywała w sposób zdalny.

Tego samego dnia o godz. 18.00 odbędzie się wspólne przyrządzanie kolacji z proboszczem parafii Odnalezienia Krzyża Świętego ks. Rusłanem Wilkiel. „Każdy chętny może się łączyć z księdzem i razem przygotować posiłek. Potrzebne są odpowiednie produkty: dwa opakowania kiełbasek (według własnych upodobań), 16 jajek, pomidory, ogórki i dobry nastrój” – zaprasza ks. Dulko.

O godz. 19.00 w kościele w Kalwarii Wileńskiej Mszę św. w języku litewskim odprawi kardynał Audrys Juozas Bačkis.

O godz. 20.00 rozpocznie się wigilia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Na wspólną modlitwę zapraszają wspólnoty „Naujas Kraujas” („Nowa Krew”) i „Viešpaties balsas” („Głos Pana”). Program młodzieżowy zaplanowano do godz. 22.00.

Transmisję wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Kalwarii Wileńskiej od godz. 17.00 do godz. 22.00 można będzie obserwować na stronie internetowej parafii www.vilniauskalvarijos.lt oraz na profilu parafii na Facebooku.

W niedzielę (31 maja) o godz. 13.30 po raz pierwszy – za pośrednictwem internetu – zostanie wyświetlony film pt. „Klauzula” („Klauzūra”), opowiadający o doświadczeniach parafian Kalwarii Wileńskiej w okresie kwarantanny.

Premiera filmu odbędzie się na profilu parafii Kalwarii Wileńskiej na Facebooku oraz na profilu parafii na YouTube, jak również na stronie internetowej www.vilniauskalvarijos.lt.