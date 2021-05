Ks. prałat Wojciech Górlicki – Polakiem Roku 2020 na Litwie

Głosowanie na jednego z dziesięciu kandydatów odbywało się do końca grudnia ubiegłego roku. Zgodnie z harmonogramem konkursu w styczniu w redakcji Kuriera Wileńsiego w celu wyłonienia zwycięzcy miała zebrać się kapituła. Jej członkowie, zwycięzcy z ubiegłych lat, mieli l;iczyć kupony nadesłane do redakcji przez czytelników. Z powodu zagrożenia koronawirusem podjęto decyzję o przesunięciu daty rozstrzygnięcia plebiscytu na 11 maja.

– Jestem w Polsce w tej chwili, ale to jest bardzo miła wiadomość. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim tym, którzy na mnie głosowali, bo przede wszystkim to jest ich zasługa, że dostałem ten tytuł. Jestem wdzięczny za to, że cenią moją posługę. Jest mi bardzo miło – komentuje dla „Kuriera Wileńskiego“ laureat plebiscytu.

DZIESIĄTKA KANDYDATÓW DO TYTUŁU „POLAK ROKU 2020”

Piotr Andrzejewski, współtwórca serii filmów pt. „Wileńszczyzna w obiektywie”.

Ks. prałat Wojciech Górlicki, proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wilnie.

Jarosław Królikowski, znany piosenkarz i muzyk na Wileńszczyźnie, autor wielu piosenek religijnych do słów wileńskiego poety, Aleksandra Śnieżki.

Marzena Mackojć-Sinkevičienė, wileńska poetka, autorka tekstów piosenek, członkini grupy literackiej Nowa Awangarda Wileńska, fizyk, wykładowczyni, młodsza pracowniczka naukowa Centrum Nauk Fizycznych i Technologii, współorganizatorka konferencji naukowych, prezes wileńskiej sekcji stowarzyszenia młodych fizyków European Physical Society Young Minds.

Edyta Maksymowicz, kierowniczka Redakcji Zamiejscowej TVP w Wilnie.

Beata Pietkiewicz, polityk, działaczka samorządowa, posłanka na Sejm RL.

Robert Śliżewski, dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach.

Na podst. kurierwilenski.lt