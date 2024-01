Królewski balet klasyczny zaprasza na spektakl „Jezioro łabędzie” – magia tańca w sercu tradycji

W sztuce „Jezioro Łabędzie“ opowiadana jest historia miłości, magii i poświęcenia, osadzona w baśniowej opowieści o księciu Zygfrydzie i jego ukochanej Odettcie, przemienionej w łabędzia przez złowrogiego czarnoksiężnika Rothbarta. Ta opowieść o sile miłości w obliczu przeciwności losu, wypełniona jest dramatyzmem, pasją i pięknem.

Kostiumy, zaprojektowane przez Martę Bartosik, wyróżniają się swoją elegancją i wiernością tradycji baletowej. Scenografia przemienia scenę w baśniowy świat, gdzie magia miesza się z rzeczywistością. Choreografia Alessandro Bonavity, łącząca w sobie lekkość i precyzję, pozwala tancerzom na pełne wyrażenie emocji postaci, tworząc niezapomniane wrażenia artystyczne.

Królewski Balet Klasyczny, cieszący się międzynarodowym uznaniem, jest ambasadorem sztuki baletowej najwyższej klasy. Zespół, składający się z utalentowanych tancerzy z całego świata, pod kierunkiem Marcina Rolczyńskiego, prezentuje spektakle, które są symbolem doskonałości w baletowej sztuce.

Jego repertuar jest różnorodny, obejmujący zarówno klasyczne dzieła baletowe, jak i nowoczesne interpretacje. Każde przedstawienie to zjawiskowe wydarzenie, wypełnione pięknem, emocjami i niezwykłą ekspresją artystyczną.

„Jezioro Łabędzie“ Królewskiego Baletu Klasycznego to nie tylko spektakl – to niezapomniane doświadczenie, które zaprasza widzów do świata marzeń i baśni. To wydarzenie, które będzie inspiracją dla miłośników sztuki tanecznej na całym świecie.

Królewski Balet Klasyczny to prestiżowa grupa baletowa, założona przez Marcina Rolczyńskiego. Grupa jest znana z doskonałej techniki, wirtuozerii i wyrazistych interpretacji. Jest ambasadorem sztuki baletowej, inspirującym nowe pokolenia tancerzy na całym świecie.

Spektakl odbędzie się 8 marca 2024 r., o godz. 18:30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Bilety do nabycia: https://kakava.lt/renginys/gulbiu-ezeras/7539/13660?fbclid=IwAR089rt_NFsY_KvlD7RCLPhtdxqp48fjxsASkJ0AzOgcMuZiGYUlTDHWosM