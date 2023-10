Kraje bałtyckie chcą przyspieszenia prac nad”Raila Baltica”

Minister transportu Litwy Marius Skuodis przypomniał o znaczeniu projektu „Rail Baltica”. „To projekt priorytetowy, dlatego szczególnie ważne jest jak najszybsze przejście z jednego etapu do drugiego i jak najszybsze rozpoczęcie budowy głównej linii we wszystkich trzech krajach bałtyckich” – powiedział. W tym roku UE na projekt europejskiej kolei „Rail Baltica” przeznaczyła dodatkowo około miliarda euro. Dofinansowanie obejmuje pierwsze 130 km prac związanych z budową nasypu. Z tej kwoty 394 mln euro trafi na Litwę, gdzie środki zostaną przeznaczone na budowę linii kolejowej i towarzyszących jej obiektów infrastrukturalnych od Kowna do granicy z Łotwą. Oprócz tego wykupione mają być grunty przy węźle kolejowy w Kownie i na odcinku od Kowna do granicy z Polską. „Rail Baltica” ma zostać ukończona w 2030 roku, ale dwa lata wcześniej ma nastąpić połączenie linii kolejowych między Litwą i Polską.