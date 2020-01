Kowno w oryginalny sposób złożyło urodzinowe życzenia dla Wilna

vdu

Rysunki na skarpetach przedstawiają stylizowane na przyjęcie urodzinowe symbole miasta na tle ciasta i konfetti.

„Wilno i Kowno są różne, ale pasują do siebie – to jest główne przesłanie tego pomysłu. Silna więź między naszymi miastami pozostaje zarówno w nędzy, jak i w radości, a także to przykład nierozdzielnej pary. Miejska konkurencja i wynikające z niej konflikty od dawna pozostały na marginesie historii. Musimy zrozumieć i docenić, jak mocno wszyscy jesteśmy ze sobą spokrewnieni” – powiedział zastępca mera Kowna Andrius Palionis.

Specjalnie zaprojektowane skarpetki, a także inne pamiątki z symbolem miasta Kowna, można kupić w internetowym sklepie Kaunas IN.