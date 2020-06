Koronawirus. Nowe przypadki w okręgu wileńskim

Wczoraj na Litwie potwierdzono 8 nowych przypadków koronawirusa, z których siedem – w okręgu wileńskim.

Źródłem koronawirusa są kliniki Santara. Na COVID-19 zachorowały 4 osoby, które miały kontakt z pacownikami kliniki.

Pojedyńcze przypadki stwierdzono też w Narodowym Centrum Zdrowia Publicznego i w przychodni w Šeškinė. ,,To pracownik, który nie pracuje z pacjentami. Oprócz tego, on pracuje zdalnie. (…) Planował w najbliższych dniach wrócić do pracy, ale w trakcie prewencyjnego sprawdzenia zdiagnozowano koronawirus” – oświadczyło Narodowe Centrum Zdrowia Publicznego.

Ogólna liczba chorych na koronawirusa wynosi na Litwie 1792. Wyzdrowiało 1462 osób.