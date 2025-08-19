Korgi opanują Wilno – „Corgi Race 2025” już w ten weekend

Wilno – stolica corgi w Europie

– Wilno stało się europejską stolicą corgi – ogłaszają organizatorzy.

W tym roku spodziewanych jest ponad 120 drużyn (jeden corgi i co najmniej dwóch opiekunów), z czego ponad 30 przyjedzie z zagranicy, m.in. z Niemiec i Austrii. W niedzielę na Placu Ratuszowym wszystkie czworonogi połączą się w wyjątkowej „corgimirce” z corgi z Filadelfii, a podobne spotkania odbędą się też w Dublinie i Lublinie.

– Wilnianie dyktują już modę na corgi nie tylko w Europie, ale i poza jej granicami – podkreśla Edvinas Miškas, dyrektor VšĮ „Corgi Race”.

Nowe konkurencje i partnerzy

Do grona partnerów dołączył w tym roku nowy generalny sponsor – firma „Kormotech”, producent karmy dla zwierząt.

– Corgi Race to wyjątkowo ciepła i pełna radości impreza, której centrum stanowi ogromna miłość do tych uroczych psów. Dla nas to partnerstwo bardzo bliskie, bo idea zawodów zrodziła się w rodzinie Edvina, Dovilė i ich corgi Džiugasa – mówi Andrij Bereziukas, dyrektor UAB „Kormotech”.

W specjalnej niebieskiej strefie dla uczestników odbędzie się zupełnie nowa konkurencja łamigłówek, w której zmierzą się psy różnych ras. Z kolei druga nowość – zawody na najgłośniejsze szczeknięcie – pozwoli wyłonić corgi o najbardziej donośnym głosie.

Tego samego dnia wystartuje również „Solo sprint”, gdzie każdy pies będzie miał trzy szanse na uzyskanie najlepszego czasu na krótkim torze.

Nie zabraknie też uwielbianego przez publiczność parady kostiumów (16:00).

– Co roku uczestnicy zaskakują nas kreatywnością, a w tym roku spodziewamy się co najmniej 40 przebranych corgi – zaznacza Dovilė Bielousovaitė, współorganizatorka wydarzenia.

Główne wyścigi rozpoczną się o godz. 17:00.

– Od pierwszych zawodów w 2020 r. nigdy nie wiedzieliśmy, czy corgi w ogóle pobiegną. Zdarza się, że startują w drugą stronę albo po prostu siadają i zaczynają się bawić. To część uroku tych zawodów – śmieje się Edvinas Miškas.

Coraz większe zainteresowanie na świecie

Wydarzenie będzie miało charakter międzynarodowy i odbędzie się w języku litewskim oraz angielskim. Podobnie jak w ubiegłym roku, do Wilna przyjadą dziennikarze Reutersa i korespondenci ZDF, a organizatorzy liczą także na obecność ekipy BBC.

– Dzięki współpracy z „Go Vilnius” udało się dotrzeć z informacją o Corgi Race do 300 mln odbiorców na całym świecie – podkreślają organizatorzy.

„Corgi Race” organizowane jest w Wilnie od 2020 roku i stało się jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń dedykowanych przyjaznym czworonogom, ich właścicielom oraz wszystkim miłośnikom zwierząt.