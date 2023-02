Już wkrótce będziemy obchodzić Dzień Św. Walentego. Walentynki to okazja do celebrowania związku, do zbliżenia się do drugiej, bliskiej nam osoby. Kartki z życzeniami stały się nieodłącznym elementem tego święta na całym świecie.

W komentarzach lub el. pocztą [email protected] napisz życzenia dla osoby z okazji Walentynek. Życzenia można pisać do 10 lutego.

Trzech adresatów otrzyma prezenty.