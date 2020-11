Konkurs dla uczniów 6-10 klas z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, który służy przypomnieniu – wszyscy ludzie mają jednakowe prawa i wolności!

Właśnie dlatego zapraszamy uczniów do napisania krótkiego wiersza (z 1-2 strof, rymowany, w dowolnym z 4 języków – LT, PL, EN, RU), który by szerzył wiadomość o szacunku do drugiego człowieka, bez względu na różnice, takie jak rasa, narodowość, język, religia, niesprawność, płeć, orientacja seksualna itp.

Niech wasze rymowane wersy nawołują do otwarcia się na innych ludzi i powstrzymania słów i działań z nienawiści do tych osób, również w przestrzeni internetowej. Za pomocą poezji budujmy przyjazną i bezpieczną przyszłość!

Wyłonimy 3 autorów najlepszych tekstów i nagrodzimy ich wciągającymi grami, które na pewno znajdą zastosowanie w ciemne zimowe wieczory:

1 miejsce – gra planszowa TICKET TO RIDE: EUROPE

2 miejsce – gra planszowa DIXIT

3 miejsce – puzzle HARRY POTTER 3×1000

Poza tym, teksty laureatów ozdobią nasze tło tematyczne (tapetę) na Facebook’u, aby ważne słowa młodych ludzi dostrzegło jak najwięcej osób!

ZASADY KONKURSU:

1. Napisz krótki wiersz rymowany, składający się z 1-2 zwrotek, którym będziesz nawoływał społeczeństwo do otwarcia się na inne osoby, do poszanowania ich praw i do powstrzymania słów i działań z nienawiści (ze względu na rasę, narodowość, język, religię, niesprawność, płeć, orientację seksualną itp.), wyrażanych zarówno na żywo, jak też w przestrzeni internetowej.

2. Wierszyk może być napisany w dowolnym z czterech języków – litewskim, polskim, angielskim lub rosyjskim.

3. Stworzony przez siebie krótki wiersz opublikuj w komentarzach pod postem konkursowym na profilu facebookowym EFHR https://www.facebook.com/EFHR.lt/posts/4149938215022404 lub prześlij pod adresem info@efhr.eu (obowiązkowo wskazując imię i nazwisko autora), a EFHR opublikuje ten wiersz za ciebie w komentarzach konkursowych z dopiskiem o autorze.

4. Wiersze można publikować w komentarzach konkursowych do 7 grudnia 2020 r., godz. 12.00.

5. Udział w konkursie mogą brać uczniowie 6-10 klas, uczęszczający do szkół na Litwie (niezależnie od języku nauczania w szkole).

6. Laureatami zostaną autorzy, których wiersze uzbierają najwięcej kliknięć LIKE / LUBIĘ TO, zatem zachęcajcie swoich przyjaciół do udziału w konkursie oraz polubienia najlepszych wierszyków.

7. Trzech autorów najlepszych wierszy uhonorujemy wartościowymi nagrodami – do wygrania są gry planszowe i puzzle.

8. Tekstami laureatów ozdobimy też do 31 grudnia 2020 r. tło (tapetę) profilu facebookowego EFHR, aby ważne słowa młodych ludzi dostrzegło jak najwięcej osób.

Życzymy powodzenia wszystkim uczestnikom!