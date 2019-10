Konferencja „Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości”: Doświadczenia i wyzwania

vdu

Zgromadzonych przywitał prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy dr Henryk Malewski. Podkreślił, że w tym roku oprócz różnorodnych znamiennych dat są obchodzone dwie szczególnie ważne: 30-lecie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy i 15-lecie Europejskiej Federacji Polinijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. „To nie są zbyt imponujące cyfry, ale dla organizacji pozarządowych wytrwać tyle lat to już jest duże wyzwanie” – powiedział Malewski.

Swoją prezentację na temat wagi komunikacji na Litwie przedstawił minister komunikacji Jarosław Narkiewicz. Na początku wyznał, że jego nowe stanowisko – to nie lada wyzwanie, szczególnie w takim kraju jak Litwa. „Litwa ma ten dar, że się znajduje pośród silnych krajów. Musimy mieć pewność, że od żadnej strony nie będziemy mieli zagrożenia – nie tylko ze względu na bezpieczeństwo narodowe, ale też tereny rynkowe” – wyjaśnia minister. Dodał, że kraj jest wyjątkowy, bo ma swój transport – jak kolejowy, tak i morski czy lotniczy. „Mało kto wie o tym, że sektor łączności zajmuje dużo miejsca w gospodarce naszego kraju. 12,5 proc. całego dochodu kraju pochodzi z łączności. Wzrost takich dochodów jest największy w Europie. Mamy dostęp do 750 mln. konsumentów. Mamy jak europejską, tak i wschodnią szerokość łączy kolejowych. Staramy się to wykorzystać w projekcie „Rail Baltica” – dodał Narkiewicz.

Według niego, minusem jest to, że Unia Europejska stara się mieć pewne oddziałowywanie na gospodarkę kraju. „Widzimy zagrożenie w tym, że być może otrzymamy tę linię kolejową, ale nie wiemy, czy będziemy nią zarządzali” – wyjaśnia.

Jarosław Narkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Innym projektem, nad którym pracuje ministerstwo komunikacji, jest zagospodarowanie portu w Kłajpedzie, który jest bardzo dogodnym miejscem. Narkiewicz wyjaśnia, że port może przyjąć statki, które mają głębszą wodoodporność. Na dany moment statki przepływają i zostają doładowywane w Rydze, więc powstaje konkurencja. Teraz teren portu jest wynajmowany dla spółek, które prowadzą działalność gospodarczą.

Narkiewicz opowiedział też o udziale w logistycznym forum w Białorusi, gdzie się spotykał z ministrami innych krajów. „To ma u nas wydźwięki niejednoznaczne. Bez tej współpracy jednak stracimy ten kierunek, bo Białoruś się rozwija” – twierdzi minister.

III sekretarz wydziału polityczno-ekonomicznego Korpusu Dyplomatycznego Ambasady RP na Litwie Paweł Purski powiedział, że jest chęć oglądać polepszoną, wzmocnioną współpracę naukową pomiędzy litewskimi a polskimi naukowcami. „Chcemy, aby współpraca i wdrażanie projektów ruszyło do przodu. Cieszymy się, że jest możliwość wymiany doświadczeniami” – powiedział Purski.

Fot. Joanna Bożerodska

W trakcie konferencji zostały wręczone dyplomy dla inżynierów, którzy się przyczynili do rozwoju Europejskiej Federacji Polinijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Otrzymali je m.in. Katarzyna Andre-Marucha (skarbnik federacji), mgr Bożena Prochaska (wydział w Austrii), mgr Krzysztof Ruszczyński (wydział w Wielkiej Brytanii), mgr Marek Piekarski (Wielka Brytania) i Henryk Falkowski.

Odznaczone zostały również osoby ze Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Złotą odznakę otrzymał prezes Stowarzyszenia prof. Romuald Brazys. Odznakę otrzymali również Ewa Mankiewicz-Cudny i Janusz Ptak.