Koncerty Smykofonii dla melomaluchów. Odkryj magiczny świat muzyki z Smykofonią!

Co czeka na Ciebie na koncertach Smykofonii?

Krótkie i różnorodne utwory dostosowane do percepcji najmłodszych.

Czas trwania koncertu to około 40-45 minut, idealny dla małych uwag.

Wyjątkowy kontakt między wykonawcami a publicznością.

Brak tradycyjnego podziału na scenę i widownię, co sprzyja interakcji.

Inspiracją Smykofonii jest cykl Chamber Tots(Kameralne Maluchy), organizowany przez słynną Wigmore Hall w Londynie. Smykofonia współpracuje z renomowanymi artystami, takimi jak Orkiestra Arte dei Suonatori czy Lutosławski Quartet.

Nie przegap nadchodzących Smykofonii koncertów w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala teatralna):

7 października godzina 11:00 i 15:00

„O Panu Tamburynie i jego rodzinie ”

Instrumenty, podobnie jak ludzie, mają swoje rodziny. Niektóre są nawet do siebie podobne. Co decyduje o przynależności do danej rodziny (dętej, perkusyjnej, strunowej)? – o tym opowie ciocia Ada, a towarzyszący jej artyści muzycy zaprezentują brzmienie i możliwości swoich instrumentów.

Magdalena Sikorska – flet poprzeczny, flet piccolo

Grzegorz Sikorski – zestaw perkusyjny, ksylofon

Aleksandra Kortas – śpiew

Adriana Wdziękońska – fortepian, prowadzenie koncertu

5 listopada 11:00 i 15:00

„ Koncert wesołych słoni”

Czy trąba to instrument? A jeśli nie… to na czym grają słonie? Oto jest pytanie! Odpowiedzą na nie sympatyczni artyści prezentując swoje „słoniowe” instrumenty. Razem z nimi zaśpiewamy popularną piosenkę o czterech słoniach i pomaszerujemy w daleki muzyczny świat.

Łukasz Rafiński – trąbka

Tomasz Marczyński – puzon

Jarosław Szymeczko – tuba

Jan Szymeczko – perkusja

Adriana Wdziękońska & ciocia Ada – fortepian, prowadzenie koncertu

Bilety w cenie 5 EUR do nabycia w DKP, pokój 203

Projekt finansowany ze środków Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polacy i Polonia za granicą 2023.

Partner: Stowarzyszenie Wspólnota Polska