Koncertowy początek X Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”

Hanka Łubieńska wygrała ostatnio znany festiwal FAMA, Katarzynę Witkowską publiczność wileńska poznała dwa lata temu (spektakl „Mała Oj-czy-zna”), Aleksandra Mońko-Allen to uznana pianistka, absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i University of the District of Columbia w Waszyngtonie a Rafał Jackiewicz to uznany już jazzman, nasz łącznik gdańsko-wileński.

Dagny Mikoś – Absolwentka Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (2013) oraz Wydziału Wokalnego Krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej (2018). Aktorka od 2013 roku związana jest z Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Przez 10 lat aktorskiej pracy zbudowała kilkadziesiąt ról teatralnych, radiowych i telewizyjnych, za które była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. Artystka posiada bogaty repertuar recitalowy i koncertuje regularnie ze znakomitymi muzykami. Obecnie przygotowuje się do największego w swoim artystycznym życiu, projektu muzycznego, czyli wydania płyty „DAGNY/OSIECKA” z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Podczas recitalu „Wyłącznie o Miłości” wystąpi w duecie z wyśmienitym pianistą i aranżerem – Mikołajem Babulą.

W repertuarze aktorki będzie można usłyszeć największe szlagiery piosenki aktorskiej, w nowoczesnych, muzycznych aranżacjach skomponowanych przez znakomitego muzyka – Mikołaja Babulę… Oprócz utworów muzycznych, podczas swojego recitalu, Dagny zaprezentuje również poezję Rafała Wojaczka, Haliny Poświatowskiej i Juliana Tuwima …a będzie mówić i śpiewać „Wyłącznie o Miłości”.

X Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej odbywają się pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz pod patronatem pełnomocnika rządu RP do spraw Polonii i Polaków za granicą Ministra Jana Dziedziczka.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”, ze środków przekazanych przez Departamentu Mniejszości Narodowych przy rządzie RL i Orlen Lietuva.