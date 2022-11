Koncert zespołu Morrison Tres „W hołdzie polskim poetom”

Oryginalna muzyka charyzmatycznego pieśniarza, wirtuoza gitary, autora większości piosenek na ostatniej płycie Maryli Rodowicz („Ach, świecie…”, Złota Płyta 2018) – Witka Łukaszewskiego do słów poezji najwspanialszych polskich poetów i patriotów: Adama Mickiewicza, Cypriana K. Norwida i Krzysztofa Baczyńskiego.

Witek Łukaszewski – gitarzysta, wokalista, autor muzyki i tekstów, poeta oraz pisarz. W latach 1984-2001 organizował legendarny Międzynarodowy Festiwal Flamenco w Kościanie i Poznaniu. Trzykrotnie, w latach 1995-1997, został wybrany najlepszym gitarzystą flamenco w Polsce („Gitara i Bas”). Występował na Przystanku Woodstock ze specjalnymi programami: Magia Flamenco (2007), Norwid nasz codzienny (2008) oraz Fortepian Szopena (2010). Lider zespołów: Acid Flamenco, Red Pink, Morrison Tres i Super Trio. Współpracował z szeregiem najlepszych i najbardziej znanych muzyków w Polsce, m.in. z Józefem Skrzekiem i SBB, Tomaszem Szukalskim, Andrzejem Przybielskim, Markiem Raduli (Laboratorium, ex. Budka Suflera), Jackiem Krzaklewskim (Perfect), Jerzym Styczyńskim (Dżem), Wojciechem Hoffmannem (Turbo). Nagrywa z międzynarodowymi muzykami jazzowymi, takimi jak Christoph Titz (Niemcy) i Jakob Dinesen (Dania). Wydał 21 płyt z pogranicza rocka, flamenco i jazzu. Jest także autorem muzyki i tekstów utworów z płyty Maryli Rodowicz „Ach, świecie…” (Złota Płyta 2018). Napisał kilka poczytnych powieści dedykowanych legendom rocka lat 60./70.: „Schodami do nieba – Led Zeppelin story”, „Jimi Hendrix & Nicolo Paganini – dialogi” oraz „Jim Morrison & Pablo Picasso – dialogi”.

Marek Raduli – gitarzysta, perkusista, aranżer, kompozytor, muzyk sesyjny. Karierę zaczynał w opolskim środowisku, przez pewien czas grał na gitarze i perkusji w jednym z pierwszych składów TSA. W 1982 roku związał się na kilka lat z pop-rockowym zespołem Banda i Wanda. W 1985 wziął udział w sesji nagraniowej szwedzkiej grupy Baden Baden podczas nagrywania albumu „You Are the One”. W latach 90. był członkiem Bajmu i grupy Tadeusza Nalepy; jako muzyk sesyjny udzielał się też w wielu innych projektach m.in. z Marylą Rodowicz i Jackiem Skubikowskim. Najbardziej znany jest jako gitarzysta Budki Suflera, w której składzie występował w latach 1993–2003 i z którą nagrał 9 płyt. W 1997 czytelnicy „Gitara i Bas” uznali go gitarzystą roku. W 2007 w plebiscycie Jazz Top 2006 pisma „Jazz Forum” w kategorii „gitara” znalazł się na trzecim miejscu. W 2008 roku został zaproszony do pracy w zespole Laboratorium. Jesienią 2013 rozpoczął współpracę z Anną Wyszkoni jako muzyk-instrumentalista, a wkrótce także jako producent, aranżer i szef muzyczny jej zespołu, która trwała do 2022 r.

Jeremiasz Baum – Urodzony w 1996 roku. Prowadzi zajęcia z gry na perkusji. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu. Zdobywca Grand Prix w konkursie Young Drum Hero 2018, I miejsca w kategorii wiekowej ponad 18 lat konkursu Young Drum Hero 2014, II miejsca w kategorii wiekowej poniżej 18 lat konkursu Young Drum Hero 2013 oraz I miejsca w konkursie Play Along zorganizowanym przez poznański Avant Drum Shop. Współpracuje z zespołami Paranoid Mind, Glasspop i NoVy duo. Występował w całej Polsce, ale także w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Można go usłyszeć na wydawnictwie EP „In the name of What” zespołu The Rising Storm oraz albumie „Ascendence” grupy Paranoid Mind. Udziela się także jako perkusista sesyjny.