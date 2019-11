Koncert zespołów Will’N’Ska, Shiverspell, Skadyktator i Chalat Jazz: Wspólna zabawa zjednoczy ludzi!

vdu

Ska-punkowy zespół Will’N’Ska działa od 2012 roku. Wykonuje utwory w trzech językach – po polsku, litewsku i rosyjsku. Gra mieszankę punku, ska, reggae, rockabilly oraz bardziej ostrych brzmień.

Muzycy zespołu anonsują również nowe piosenki. „Ostatnio gramy całkiem nowe brzmienia. W repertuarze pojawiło się dużo nowych piosenek, które można będzie usłyszeć również dzisiaj. Czujemy, że jest fajnie i świeżo, dlatego bardzo czekamy na ten koncert” – powiedział portalowi zw.lt Ernest Tylingo, założyciel zespołu Will’N’Ska. Muzyk podkreśla jednak, że w setliście pojawią się również znane przeboje zespołu.

Swoje utwory zaprezentują również zespoły Shiverspell, Skadyktator i Chalat Jazz.

Skadyktator – to muzyk, którego inspiracje sięgają od Jamajki po Afrykę. Z wykształcenia reżyser teatralny, z natury i zamiłowania improwizator, trębacz i wokalista. Znany z festiwali (występował na Reggaelandzie, Ostródzie, Reggae nad Wartą), klubów i współpracy z wieloma różnorodnymi muzykami z całego świata. „Skadyktator gra fajną muzykę i przynosi świetny nastrój. Zapoznaliśmy się z nim i jego zespołem tutaj w Wilnie na koncercie prawie 4 lata temu. Chcę tańczyć na koncertach Skadyktatora” – twierdzi założyciel Will’N’Ska.

Shiverspell – to nowo powstały zespół z Niemenczyna, którego liderem jest Paweł Markiewicz. Zespół gra muzykę funk-indie. Pierwszy koncert Shiverspell odbył się dopiero w lipcu tego roku. „Shiverspell – to nasi przyjaciele” – podkreśla Tylingo.

Chalat Jazz – to zespół, który gra muzykę w stylach jazz i funk. „Potrafią robić świetne improwizacje jazzowe w bardzo wesołym stylu. Jest pod co tańczyć i na co popatrzeć na scenie. Występy „Chalat Jazz” przypominają swojego rodzaju spektakl” – podsumowuje Tylingo.

„Mogę potwierdzić, że koncert będzie miał wspaniałą atmosferę. Można będzie posłuchać dużo różnej muzyki, ponieważ zespoły grają bardzo różnorodne brzmienia. Ten koncert zjednoczy ludzi, niezależnie od pochodzenia – polskiego, litewskiego czy innego. To taki multikulturowy koncert, który pozwoli się oderwać od ponurych, ciemnych i zimnych jesiennych wieczorów” – dodał Tylingo.

Organizację koncertu sfinansowała Ambasada RP w Wilnie.