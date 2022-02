Koncert Walentynkowy w Pałacu Balińskich w Jaszunach

Przed nami najkochańsze święto w roku!

Organizatorzy mają zamiar nastroić Was „muzycznie” na tę okazję i właśnie dlatego zapraszają na koncert 13 lutego 2022 r. o godz. 15.00 w miłosnym tonie…

Kto z Was będzie ich Walentynką?

Wystąpią:

Rafał Grząka – akordeon

Adam Roszkowski – skrzypce

Jan Roszkowski – wiolonczela

W programie utwory kompozytorów:

A. Piazzolla, S. Gubaidulina, M. Majkusiak

Roshko Brothers

Roshko Brothers tworzą bracia Jan i Adam Roszkowscy. Obaj absolwenci Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina. Jan ukończył Manhattan School of Music w Nowym Jorku. Adam, Królewskie Konserwatorium w Brukseli.

Bracia Roszkowscy to technologiczni smyczkowcy. Reprezentują nurt new classical, który wyraża się poprzez nowe podejście do klasycznie znanych formuł muzycznych oraz zastosowań akustycznego instrumentarium. Bracia, oboje wykształceni w duchu muzyki klasycznej ale od zawsze byli zafascynowani elektroniką.

Rafał Grząka

Polski akordeonista i pedagog. Absolwent Policealnego Studium Jazzu. Doktor habilitowany, od 2018 prodziekan do spraw studenckich Wydziału Instrumentalnego UMFC. Wiceprezes Stowarzyszenia Akordeonistów Polskich. Występował m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Polską Orkiestra Radiową, Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii i Opery Podlaskiej. Członek zespołów Klezmafour oraz Cup of Time.

Bilety w cenie 10 EUR do nabycia: https://www.bilietai.lt/…/sv-valentino-dienai-skirtas…/

Więcej informacji: https://salcininkaikultura.lt/…/sv-valentino-dienai…/