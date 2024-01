Koncert świąteczny „Karnawałowo”

W koncercie wzięły udział zespoły folklorystyczne działające przy Centrum Kultury w Rudominie oraz jego filach w Czarnym Borze, Mariampolu i Awiżeniach. Co to było za widowisko! Organizatorzy wraz z artystami przyszykowali niezwykle bogaty i przepiękny program artystyczny.

Świąteczny koncert rozpoczął dobrze wszystkim znany i lubiany Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka” pod kierownictwem Wiolety Cereszki. Mała i Duża Kapela tego zespołu wprowadziły wszystkich widzów w piękny, liryczny nastrój grając piękną kolędę „Cicha noc”. Publiczność szczególnie zachwycił polonez i walc warszawski w wykonaniu Grupy Reprezentacyjnej i taniec „Pierwszy śnieg” w wykonaniu Grupy Małej i „Groszków” zespołu „Rudomianka”. Grupa Starsza pięknie zatańczyła polkę, a Grupa Średnia zespołu – skoczny oberek, jak też tańce lubelskie. Tego dnia wystąpiła również Grupa Dorosła „Rudomianki”, która wykonała tańce rzeszowskie. Wraz z Chórem i solistami zespołu publiczność śpiewała takie piękne polskie kolędy, jak: „Mizerna cicha”, „Gdy śliczna Panna”, „Przybieżeli do Betlejem” i inne. Ze sceny brzmiały również piękne wiersze o Bożym Narodzeniu, karnawale i kolędzie.

Wzbudził zachwyt i gorące brawa publiczności również występ Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” z Awiżeń, pod kierownictwem Elity Sinkiewicz. Podziw publiczności wzbudził taniec „Suita Rzeszowska” i „Suita Spiska”, jak również brawurowy „Taniec Cygański”. Zespół zaśpiewał również takie piękne piosenki, jak: „Smutny jawor”, „Skowroneczek” oraz „Wiła wianki”.

Świetnie zaprezentował się na scenie Zespół Tańca Ludowego „Hałas” z Czarnego Boru oraz Zespół Taneczny „Kropelki” z Mariampola, pod kierownictwem Krystyny Wołejko. Zespół „Hałas” zatańczył poloneza, polkę oraz kresową polkę, zaprezentował również tańce górali spiskich. Zespół „Kropelki” zatańczył suitę lubelską oraz taniec „Echo Poleczka”. W wykonaniu tych dwóch zespołów publiczność usłyszała kolędę „Jezusa narodzonego”.

Kulminacją ponad dwugodzinowego koncertu był wspaniały krakowiak oraz kolęda „Wigilia” w wykonaniu zespołu „Rudomianka”.

Koncert świąteczny przeniósł wszystkich do świata muzyki i tańca, pomógł publiczności zapomnieć o problemach i troskach życia codziennego. Były brawa, owacje, dużo radości i mnóstwo dobrej energii.

Swoją obecnością imprezę zaszczycili dostojni goście.

Słowa uznania i dziękczynienia za trudną pracę na rzecz rozwoju kultury od mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza przekazał doradca mera Edward Kiejzik.

„Chcę potwierdzić jedną ważną tezę – kultura, obok oświaty, jest podstawową wartością, jaka daje narodowi sens rozwoju i bytu. Praca na rzecz kultury jest bardzo trudna. Często jest niezauważalna, szczególnie ze strony administracyjnej. Aby zorganizować taki koncert należało włożyć wiele pracy. Centrum Kultury w Rudominie wraz z dyrektor Wioletą Cereszką i całym zespołem daje dobry przykład, jak musi wyglądać kultura w rejonie wileńskim” – powiedział E. Kiejzik.

Wicemer Edyta Tamošiūnaitė życzyła młodym artystom, aby nigdy nie zabrakło entuzjazmu, energii, młodzieńczej werwy.

„Dzisiaj każdy z nas wyniesie mnóstwo wrażeń, ciepła i miłości, którą obdarzyli nas ci najmłodsi i starsi artyści. Dziś oglądaliśmy piękny dorobek naszych zespołów, piękne występy. Jednak za tym kryje się bardzo dużo pracy. Bardzo się cieszę, że ta pielęgnowana tradycja jest taka żywa w Rudominie. Dziękuję rodzicom i dziadkom za to, że pielęgnują polskość i oddają dzieci do polskiej szkoły i do polskich zespołów.” – powiedziała E. Tamošiūnaitė.

Na koncercie obecni byli także: europoseł, prezes AWPL-ZChR i ZPL Waldemar Tomaszewski, posłowie na Sejm Republiki Litewskiej Czesław Olszewski oraz Rita Tamašunienė, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego Edytę Tamošiūnaitė Danuta Narbut, radna Samorządu Rejonu Wileńskiego Mirosława Klim, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Lilia Andruszkiewicz, starosta gminy Rudomino Józef Szatkiewicz, starosta gminy Czarny Bór Tadeusz Aszkielaniec, prezes Wspólnoty Gminy Rudomino Władysław Kaczanowski, przedstawiciele placówek kulturalnych i oświatowych rejonu wileńskiego.

„W imieniu wszystkich tu na sali obecnych widzów pragniemy serdecznie podziękować artystom za tak wspaniały koncert. Było hucznie, barwnie i prawdziwie karnawałowo. W tym świątecznym okresie pragnę życzyć wszystkim dużo zdrowia. Niech wiara, miłość i nadzieja prowadzą nas przez ten cały rok” – powiedziała w swoim przemówieniu Rita Tamašunienė. Przekazała też serdeczne słowa dziękczynienia europosła Waldemara Tomaszewskiego za piękny koncert. W. Tomaszewski przyszykował dla dzieci i młodzieży zespołów pełne kosze słodyczy oraz wiązanki pięknych kwiatów dla kierowników zespołów, dziękując za ich trud, pielęgnowanie polskich tradycji na Wileńszczyźnie.

„Dziękujmy za to, że mamy możliwość być dzisiaj tu i spędzić te piękne chwile razem . Dziękuję organizatorom koncertu, kierownikom zespołów i artystom, a szczególnie ich rodzicom i dziadkom. Życzę, aby tak pięknie rozpoczęty nowy rok był dla nas optymistyczny i wszystko nam jak najlepiej się powodziło” – powiedział poseł Czesław Olszewski.

„Jako dyrektor Centrum Kultury w Rudominie dziękuję wszystkim zespołom i ich kierownikom, że nie szczędząc swego czasu przychodzą na próby i w wyniku tego mamy to, co dziś zaprezentowaliśmy na scenie. Dziękuję również Wam, kochana publiczności, że jesteście z nami. Gdyby nie było Was, nie byłoby potrzeby w naszych występach. Organizując ten koncert pragnęliśmy przedłużyć okres karnawałowy nie tylko dla widza w Rudominie, ale również dla widza mieszkającego w innych miejscowościach, w tym też w Wilnie. Tym koncertem pragnęliśmy również przedstawić Państwu dorobek artystyczny zespołów, które działają przy Centrum Kultury w Rudominie” – powiedziała Wioleta Cereszka.

Organizatorzy koncertu serdecznie dziękują dyrektorowi Domu Kultury Polskiej w Wilnie Arturowi Ludkowskiemu za udostępnienie sali.