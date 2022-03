Koncert „Solidarni z Ukrainą”

Organizator wydarzenia: Ambasada RP w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Ukrainy w Wilnie oraz Samorząd miasta Wilna.

Grupa Inicjatywnej przedstawicieli różnych organizacji polskich na Litwie zaprasza, by do inicjatorów Akcji „Wileńszczyzna – Ukrainie!” dołączały zarówno osoby prywatne, jak i całe organizacje, szkoły, wspólnoty lokalne i in. „Potrzebujemy szerokiego wsparcia, żeby szlachetny poryw naszych serc ująć w skoordynowane ramy konkretnej, celowej pomocy. Przy Grupie powstał już zespół ukraiński, utrzymujący bezpośredni kontakt z wołającymi o pomoc.”

„Apelujemy o aktywność wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mogą dołączyć do nas ofiarując swój czas, grosz, ale też np. czasowe schronienie dla uchodźców, wśród których wiele jest starszych osób, kobiet i matek z dziećmi.”

Propozycje wsparcia oraz zwykłą chęć niesienia pomocy prosimy kierować pod:

– adres mailowy: Ukrainie@wilno.lt

– telefon: 8 – 690 90407

Datki finansowe można też od razu przekazywać na specjalne konto Akcji:

LT897044090102949299

Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”,

AB „SEB” bank – SWIFT: CBVILT2X