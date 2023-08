Koncert SHALOM LEOLAM podczas Dni Stolicy 2023

Recital SHALOM LEOLAMskłada się z najpiękniejszych tradycyjnych pieśni żydowskich we współczesnych aranżacjach, wzbogacony o nowe kompozycje autorskie. Koncert zachwyca publiczność piękną muzyką i wspaniałym wokalem charyzmatycznego André Ochodlo.

André Ochodlo – to artysta wszechstronny, reżyser teatralny, założyciel i dyrektor legendarnego sopockiego Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej, jeden z najbardziej znanych i uznanych współczesnych interpretatorów pieśni jidysz. Koncertował w niemal całej Europie, a także w USA, Kanadzie i Izraelu. Ostatnio gorąco oklaskiwano go w słynnym wiedeńskim klubie jazzowym jazzowym PORGY & BESS w ramach festiwalu KlezMORE. Nagrywał także programy dla wielu europejskich, amerykańskich i izraelskich stacji telewizyjnych. Jest autorem YIDDISHLAND – unikalnej na skalę światową kolekcji dwunastu albumów CD, zawierającej między innymi sto dwadzieścia nowych pieśni jidysz, napisanych specjalnie dla André Ochodlo przez dwunastu polskich kompozytorów do wierszy dwudziestu dziewięciu najwybitniejszych żydowskich poetów XX wieku.

André Ochodlo wystąpi z zespołem z Polski – „The Klezmer Company” (Mateusz Smoczyński – skrzypce, Marcin Janek – klarnety i saksofony; Piotr Mania – piano; Adam Żuchowski – kontrabas; Maksymilian Kreft – perkusja).

Mateusz Smoczyński – skrzypek jazzowy, kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Gębskiego. Zwycięzca II Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta. W rankingu Jazz Top magazynu Jazz Forum wielokrotnie uznawany za jazzowego skrzypka roku. Nagrał ponad sto płyt. Wielokrotny stypendysta w programie „Młoda Polska”. Lider kwintetu, członek New Trio oraz współzałożyciel Atom String Quartet, który przez 10 lat działalności otrzymał cztery Fryderyki. W latach 2012-2016 był pierwszym skrzypkiem w amerykańskim Turtle Island Quartet (zdobywcy dwóch nagród Grammy).

Marcin Janek – saksofonista, kompozytor i aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa. Jazzowe nauki pobierał u wybitnego polskiego saksofonisty Macieja Sikały i klarnecisty Emila Kowalskiego. Obecnie czynny muzyk jazzowy i instruktor saksofonu w szkole muzycznej Musicollective. Zdobywca nagrody Grand Prix w kategorii solista na ogólnopolskim konkursie Jazz&School Festiwal 2013 w Lubaczowie. Ma na swym koncie współpracę m.in. z zespołami: Jan Konop Big Band, A’freak-An Project, GPN Septet Piotra Nadolskiego, White Tie, Riverboat Ramblers, Artur Dyro Exexutive Summary, Oceania Cruises i Quaresencja. Grywał

też z muzykami tej klasy, co: Leszek Możdżer, Cezary Paciorek, Aleksandra Mońko, Krystyna Durys, Kamil Bednarek.

Piotr Mania – pianista, kompozytor, aranżer. Absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Laureat Fryderyka za najlepszy debiut jazzowy 2010 roku za płytę Pearl. Grał na scenie z takimi sławami, jak Michael Bolton czy Sting. Uczestniczył w nagraniu około trzydziestu albumów, w Roku Chopinowskim opracował współczesne aranżacje pieśni Fryderyka Chopina i był kierownikiem muzycznym koncertu Experyment Chopin. Współtworzył także spektakl muzyczny Być Marilyn oraz musical Hair wystawiany w Zurychu. Koncertował między innymi w: Niemczech, Austrii, Norwegii, Szwajcarii, Francji, Portugalii, Korei, Anglii i Belgii.

Adam Żuchowski – kontrabasista, kompozytor, aranżer, producent. Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest członkiem grupy Irka Wojtczaka, zespołu Joanna Knitter Blues&Folk Connection, Dominik Bukowski Quartet. Współpracuje z Mikołajem Trzaską, z którym nagrał ścieżki dźwiękowe do kilku filmów Wojciecha Smarzowskiego oraz z innymi muzykami sceny muzyki improwizowanej w Polsce i za granicą. Od 2002 roku współpracuje z Teatrem Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Jest kierownikiem muzycznym większości projektów André Ochodlo. Z TrioMania otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę muzyczną w Polsce – Fryderyk – za jazzowy, fonograficzny debiut roku 2010, płytę CD Pearl.

Maksymilian Kreft – perkusista młodego pokolenia. Absolwent pierwszego stopnia Państwowej Szkoły Muzycznej im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni w klasie fortepianu. Umiejętności gry na zestawie perkusyjnym zaczął rozwijać w wieku 14 lat pod okiem takich perkusistów, jak Paweł Osicki, Grzegorz Sycz, Adam Golicki, Marcin Jahr, Ali Jackson. Obecnie udziela się między innymi w grupach: Marcin Janek Extradition Quintet, Gdynia Improvisers Orchestra, Blues Connections, Rama111, Leśne Zwierzęta, Łukasz Juźko Quartet, MMM TRIO, Paulina Proszke Ensemble, Wojciech Staroniewicz Sound Trab, Irka Zapolska Quartet, Mild Trio, Przemek Dyakowski Take it Easy, Mateusz Bliskowski Quartet oraz jako muzyk sesyjny.

„O ogromnym sukcesie recitalu zadecydowała przede wszystkim barwna osobowość wykonawcy – André Ochodlo. Swą niezwykłą impresją artysta potrafi porwać za sobą całą salę. Własną interpretacją wykonywanych utworów potrafi nadać przedstawieniu niepowtarzalny charakter.” /kultura.trojmiasto.pl/

„Tego koncertu nie trzeba nawet polecać”. /Tadeusz Skutnik, Dziennik Bałtycki/

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Instytut Adama Mickiewicza, VŠĮ Vilniaus Festivaliai, Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie