Koncert polskiej piosenki patriotycznej w Ejszyszkach

Swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władzy samorządowej i lokalnej: mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, zastępca mera samorządu rejonu solecznickiego Anna Jeswilienie, doradca mera samorządu rejonu solecznickiego Waldemar Śliżewski, starosta gminy ejszyskiej Mirosław Bogdziun.

Po tradycyjnym rozpoczeciu hymnami Litwy i Polski z pozdrowieniem do licznie zgromadzonej publiczności przemówił gospodarz rejonu solecznickiego, prezes Solecznickiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie Zdzisław Palewicz, który esencjonalnie przedstawił sedno tego święta, przypomniał te ważne historyczne momenty, które darowały nam wolność, niepodległość.

– Niepodległość Polski – Święto nie łączące się granicami, to Święto, które jest w sercach ludzi. Warto być obywatelem kraju na własnej ziemi ojczystej, tu pracować, warto być Polakiem, bo jesteśmy spadkobiercami naszych przodków i z tego musimy być dumni. Poprzez swoją działalność, dokonania ustrojowe, pokoleniowe, dziejowe udowadniamy swoją postawą, męstwem, odwagą, cierpieniem, przywiązaniem do wielu wartości, że my na tej ziemi godnymi jesteśmy ludźmi. Brońmy z odwagą tego wszystkiego, a jednocześnie z optymizmem to rozwijajmy – powiedział mer Zdzisław Palewicz.

W dniu niezwykle uroczystym, bliskim sercu każdego Polaka na wspólną wędrówkę po kartach historii licznie zgromadzoną publiczność zaprosili uczniowie z Gimnazjum w Ejszyszkach pod kierownictwem pań: Wacławy Iwanowskiej, Alicji Turowskiej, Bożeny Czenko, którzy przybliżyli dzieje Niepodległej Polski poprzez widowisko pod tytułem ,,Drogi do wolności”.

Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć miejscowych wykonawców. Zespół Pieśni i Tańca „Ejszyszczanie” oraz nowopowstała grupa wokalna „Rodzinka”, działająca przy filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ejszyszkach przekazali śpiewem swoją definicję Ojczyzny.

Wiele niezapomnianych wrażeń zostawił Reprezentacyjny Polski Zespół Pieśni i Tańca Wileńszczyzna im. Gabriela Jana Mincewicza pod kierownictwem artystycznym pani Natalii Sosnowskiej, oraz głównego choreografa zespołu pani Leonardy Klukowskiej.

Dużo ekspresji wniósł występ Kapeli Świętojańskiej, której występ rozgrzał publiczność, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Tą podniosłą atmosferę obchodów Niepodległości Polski zebrana publiczność kontynuowała na uroczystym przyjęciu.

Obchody Niepodległości Polski w Ejszyszkach odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Źródło: Samorząd Rejonu Solecznickiego