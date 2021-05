Koncert „Pola Nadziei” w dniu 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja: Niesiemy przesłanie radości dla Wilna

W Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie odbyła się uroczystość kończąca VII kampanię akcji „Pola Nadziei”. Została upamiętniona również 230. rocznica Konstytucji 3 Maja. Podczas uroczystości wystąpili Ewelina Saszenko oraz litewski śpiewak operowy Liudas Mikalauskas. Rozpoczęta 16 października 2020 r., w dniu wyboru Karola Wojtyłły na Papieża kampania “Pola Nadziei” była dedykowana 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Właśnie setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który poprzez swoją działalność i swój autorytet przyczynił się do zmian w systemie wartości Litwy oraz innych krajów UE, dążeń do wolności oraz wzmocnienia wspólnoty Unii Europejskiej, stała się wyzwaniem i zachętą do bycia bardziej otwartym na potrzeby innych osób. “Dana akcja - to symbol nadziei, radości życia, a zarazem pragnienia niesienia pomocy osobom chorym. Chcemy przekazać optymistyczne przesłanie dla Wilna, gości stolicy i dla całego świata” – zaznacza siostra Michaela Rak, dyrektor Wileńskiego Hospicjum.