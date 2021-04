Koncert okolicznościowy z okazji zakończenia VII kampanii „Pola Nadziei” oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Rozpoczęta 16 października 2020 r., w dniu wyboru Karola Wojtyłły na Papieża kampania “Pola Nadziei” była dedykowana 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Właśnie setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, który poprzez swoją działalność i swój autorytet przyczynił się do zmian w systemie wartości Litwy oraz innych krajów UE, dążeń do wolności oraz wzmocnienia wspólnoty Unii Europejskiej, stała się wyzwaniem i zachętą do bycia bardziej otwartym na potrzeby innych osób.

„Pola Nadziei” i sadzone przy tej okazji żonkile są symbolem zwycięstwa altruizmu, wielkoduszności, ofiarności, dobroczynności nad egoizmem, symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Kiedy wiosną zakwitają kwiaty posadzone jesienią, tworzą Pola Nadziei – symbol jedności z osobami chorymi i wsparcia dla hospicjum. Dzięki tym kwiatom możemy nieść nadzieję w naszej trudnej codzienności.

“Akcja symbolizuje przede wszystkim nadzieję, radość życia, a zarazem pragnienie niesienia pomocy osobom chorym. Takie właśnie optymistyczne przesłanie „Pól Nadziei” chcemy przekazywać dla Wilnian, gości stolicy i dla całego świata” – zaznacza siostra Michaela Rak, dyrektor Wileńskiego Hospicjum.

Kolejną ważną datą, którą upamiętni niniejsze wydarzenie jest 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja była próbą unowocześnienia ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była próbą zbliżenia naszych narodów. Idea łączenia narodów od samego początku przyświeca także misji Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

“W tym roku świętowanie 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest utrudnione ze względów na pandemię. Jednakże z zachowaniem obowiązujących przepisów zarówno w Polsce jak i na Litwie wiele instytucji będzie upamiętniało to bardzo istotne wydarzenie w historii naszych narodów. Cieszymy się, że ten koncert pozwoli połączyć piękną hospicyjną ideę z chęcią upamiętnia dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – podkreśla Dorota Mamaj, kierująca Instytutem Polskim w Wilnie.

Uroczystość odbędzie się 3 maja 2021 r. o godz. 13.00 na dziedzińcu Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Wydarzenie jest głównie skierowane do mieszkańców Wilna i pracowników hospicjum, natomiast osoby chętne będą mogły wziąć udział z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Wykonawcy:

Ewelina Saszenko – znakomita, litewsko-polska piosenkarka, reprezentowała Litwę podczas 56. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2011 roku. Jest wielokrotną laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów i festiwali. Występowała w Polsce, na Łotwie, Niemczech, Francji, Czechach i Wielkiej Brytanii.

Liudas Mikalauskas – litewski śpiewak operowy (bas), wykładowca, członek trupy Litewskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu. Jeden z najbardziej znanych litewskich wykonawców operowych młodego pokolenia. Zwycięzca Grand Prix i pierwszych miejsc aż na 12 międzynarodowych konkursach wokalnych. Wielokrotny uczestnik polsko-litewskich projektów muzyki klasycznej.

Organizatorzy: Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Samorząd Miasta Wilno, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie.