Koncert muzyki klasycznej poświęcony związkom kulturalnym między Litwą i Polską

Wieczór rozpoczął się recitalem znanego pianisty Marka Brachy. Było to wykonanie Ballad Fryderyka Chopina, które z kolei inspirowane były balladami i romansami jego przyjaciela, wileńskiego poety Adama Mickiewicza.

Drugą część koncertu stanowiły będą opery, głównie dzieła Stanisława Moniuszki, w wykonaniu popularnych śpiewaków Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie – Tomasza Raka (baryton), Joanny Motulewicz (mezzosopran) i Rafała Żurka (tenor). Wraz z zespołem wystąpił białostocki zespół muzyki dawnej „Consort 415” (kier. Amadeusz Buczyński), który wielokrotnie tworzył oprawę muzyczną literackich spotkań. Występ ten miał na celu zaprezentowanie wileńskiej publiczności klasycznej polskiej opery oraz ukazanie silnego wpływu Wilna i Litwy na nią. W przerwach gospodarze opowiadali ciekawe fakty historyczne o związkach Moniuszki z Wilnem.

Według Mikołaja Falkowskiego, prezesa zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, fundacja zorganizowała już kilkanaście koncertów w Wilnie, ale były one skierowane przede wszystkim do mniejszości polskiej. Jednak ten koncert po raz pierwszy był przeznaczony przede wszystkim dla Litwinów, choć całość odbędzie się w dwóch językach.

„Wierzymy, że program koncertu 7 listopada, który odkrywa i ujawnia głęboko zakorzenione więzi kulturowe między Litwą i Polską oraz przemawia do publiczności w każdym wieku i o różnych gustach, jest doskonałym punktem wyjścia dla nowego kierunku Fundacji, który angażuje nie tylko Polaków, ale także Litwinów i inne narodowości. Ten koncert podkreślił muzyczne i poetyckie mosty między Polską i Litwą, a my planujemy co roku zapraszać wileńską publiczność na dwujęzyczne wydarzenia kultury wysokiej” – mówi Falkowski, który podkreśla, że wydarzenie było również poświęcone 105. rocznicy przywrócenia niepodległości Litwy i 160. rocznicy powstania styczniowego.

Wydarzenie dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ORLEN Lietuva. Koncert odbył się przy wsparciu partnerów: Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Polskiego Teatru STUDIO w Wilnie i Polskiej Sceny Muzycznej na Litwie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: