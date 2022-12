Koncert Karnawałowy – Michał Wiśniewski Akustycznie

Na powrót posiadacza charakterystycznego głosu oraz niezmiennie ognistej czupryny do Wilna musieliśmy czekać prawie dwadzieścia lat. Dzisiaj mało kto pamięta, że w odległym 2003 roku „Ich troje” odwiedziło nasze miasto w ramach trasy eurowizyjnej, podczas której zaprezentowało litewskiej widowni swój słynny przebój „Keine Grenzen”. Mimo chaosu i olbrzymiego tempa, towarzyszącego wspomnianej trasie, stolica Litwy urzekła Michała Wiśniewskiego na tyle, że postanowił wrócić.

„O pięknie Wilna i jego szczególnej atmosferze, której może pozazdrościć niejedno miasto w Polsce, można opowiadać godzinami. Już podczas pierwszej wizyty tutaj wiedziałem, że kiedyś znowu do tego Wilna wrócę. Wrócę, by zagrać i wrócę, by po prostu lepiej poznać to urocze miasto” – twierdzi znany gwiazdor polskiej sceny muzycznej.

Sprawą powrotu Michała Wiśniewskiego do miasta nad Wilią zajęła się „Polska scena muzyczna na Litwie” na czele z saksofonistą i producentem znanych widowisk muzycznych Rafałem Jackiewiczem. „Jestem przekonany, że kto jak nie Michał Wiśniewski, niezwykle barwna i głośna postać medialna, najlepiej potrafi uświetnić wileński Karnawał. Dodatkowo cieszę się, że dzięki wsparciu partnerów udało nam się przygotować kolejny spektakularny projekt, który już wkrótce zostanie zaprezentowany wileńskiej publiczności” – podkreśla organizator zbliżającej się imprezy.

Jak zapewnia R. Jackiewicz, publiczność, zgromadzona na styczniowym koncercie legendarnego Wiśni, nie będzie miała czasu na nudę. Na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie można będzie usłyszeć akustyczne wersje największych przebojów Michała Wiśniewskiego i zespołu „Ich troje”. Świetności wydarzeniu doda fakt, że wszystkie piosenki zostaną wykonane na żywo, a na scenie można będzie ujrzeć zacne grono zawodowych muzyków, między innymi wokalistkę „Ich troje” Anię Świątczak, a nawet córkę Michała i Ani – Etiennette.

„Dzisiaj, kiedy wszyscy starają się oszczędzać na wszystkim, przyjeżdżamy na Litwę z zamiarem zagrania koncertu na najwyższym poziomie. Zapewniam, że damy z siebie wszystko, a zbliżające się spotkanie z wileńską publicznością na długo pozostanie w pamięci i sercach zebranych na sali” – zaznacza Michał Wiśniewski, dodając, że podczas dwugodzinnego koncertu nie zabraknie ani dobrej zabawy, ani refleksji, z której słynie twórczość zespołu.

Koncert Karnawałowy – Michał Wiśniewski Akustycznie odbędzie się 29 styczna 2023 roku o godz. 16:00 na scenie Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Bilety do nabycia na stronie www.polskascena.lt