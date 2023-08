Koncert Finałowy warsztatów muzycznych „Letnia Akademia Muzyki Polskiej na Litwie”

To wydarzenie to zwieńczenie intensywnych i pasjonujących warsztatów muzycznych. „Letnia Akademia Muzyki Polskiej na Litwie” to inicjatywa, która nie tylko integruje muzyków o różnych umiejętnościach, ale przede wszystkim kładzie nacisk na odkrywanie bogactwa i różnorodności polskiej muzyki rozrywkowej.

To już druga edycja warsztatów, które Rafał Jackiewicz zapoczątkował w 2022. Postanowił posiąść inicjatywę i stworzyć platformę, na której młodzi i utalentowani artyści mogliby rozwijać swoje umiejętności podczas Letniej Akademii Muzyki Polskiej na Litwie.

Podczas Koncertu Finałowego miłośnicy muzyki będą mieli okazję poznać osiągnięcia i talent uczestników warsztatów muzycznych. To moment, w którym zaprezentują swoje umiejętności i oddadzą hołd polskiej muzyce, która od lat towarzyszy naszym codziennym emocjom i przeżyciom. Repertuar tego wieczoru zawierać będzie największe przeboje polskiej muzyki rozrywkowej – te piosenki, które na stałe wrosły w naszą kulturę i serca.

Nie jest to tylko koncert. To wydarzenie, które łączy artystów i słuchaczy w jedną wielką społeczność muzyczną. To także okazja do podziwiania różnorodności talentów, od świeżych nowicjuszy po doświadczonych weteranów muzyki. Muzyka ma moc łączenia ludzi, tworzenia wyjątkowych chwil i zostawiania niezatartych wspomnień.

Wejściówki do pobrania na www.polskascena.lt

Do zobaczenia 24 sierpnia o godzinie 19:00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie!