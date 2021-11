Koncert filmowo-musicalowy „Od nocy do nocy” na zakończenie VIII Dni Kultury Polskiej w Wilnie

„Od nocy do nocy” to koncert filmowo-musicalowy niezapomnianych utworów z polskich filmów. Dopracowany w najmniejszych detalach. Joanna wraz z zespołem oczarowuje publiczność zgromadzoną na salach i przenosi do innych czasów.