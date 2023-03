Koncert duetu polskich flecistów oraz Litewskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej

Tego wieczoru na scenie Litewskiej Filharmonii Narodowej będą miały miejsce aż dwie światowe premiery koncertów na dwa flety i orkiestrę – skomponowanego przez polskiego kompozytora Aleksandra Nowaka oraz autorstwa pochodzącego z Dniepropietrowska współczesnego ukraińskiego twórcy Ihora Shcherbakova. Dopełnieniem programu będzie wykonanie dwóch partykuł współczesnych polskich kompozytorów – dedykowanej pamięci papieża Jana Pawła II „Chaconne” Krzysztofa Pendereckiego i wyjątkowego „Koncertu na orkiestrę” Witolda Lutosławskiego.

Koncert dofinansowany przez Instytut Adama Mickiewicza oraz Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partnerem projektu jest Instytut Polski w Wilnie.

Wstęp biletowany. Bilety do nabycia: www.kakava.lt

Agata Kiełar-Długosz – uznana polska flecistka, propagatorka muzyki polskiej, absolwentka studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów podyplomowych w Hochschule für Musik w Weimarze oraz Yale University w New Haven. W ramach stypendium Erasmus doskonaliła również swoje umiejętności Hochschule für Musik und Theater w Lipsku oraz na wielu mistrzowskich kursach fletowych.

Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych m.in.: w Uelzen, w Padwie, w Ovadzie, w Timisoarze oraz Viggiano.

Jako solistka i kameralistka czynnie koncertuje w kraju i za granicą. Była pierwszą flecistką Bayerisches Symphonieorchester München. Współpracowała również z Münchener Kammerorchester i Bach Collegium München. Grała pod batutą takich dyrygentów jak: Zubin Mehta, Mariss Jansons, Sir Colin Davis, Jacek Kaspszyk, Jerzy Maksymiuk, Agnieszka Duczmal, Helmuth Rilling.Była wieloletnią stypendystką fundacji Yehudi Menuhina Live Music Now.

Do tej pory nagrała 5 albumów płytowych. Jest to głównie twórczość współczesna, ale także muzyka kompozytorów XIX wieku, która warta jest popularyzowania. Najnowszy album wydany przez firmę fonograficzną DUX „For you, Anne-Lill” został przez krytyków muzycznych uznany jednym z najciekawszych albumów z muzyką kameralną ostatnich miesięcy.

W 2017 roku Artystka otrzymała nominację do prestiżowej nagrody fonograficznej ICMA (International Classical Music Award) w kategorii koncert solowy za płytę Flute Reflections.

Artystka jest propagatorem również muzyki najnowszej, do tej pory powstało 53 utwory dedykowane jej oraz mężowi.

Za wybitne osiągnięcia otrzymała wiele nagród i stypendiów m.in.: jest laureatką nagrody Komisji Fulbrighta oraz programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska, DAAD, KAAD, All Flutes Plus, Jeunesses Musicales, Top Wind oraz Stiftung für Musik Zürich. Otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury.

Prowadzi liczne kursy mistrzowskie. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w zakresie dyscypliny artystycznej instrumentalistyka, a w maju 2019 roku – stopień doktora habilitowanego.

Łukasz Długosz – uznany przez krytyków za jednego z najwybitniejszych flecistów. Jest również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą.

Absolwent studiów solistycznych w Hochschule für Musik und Theater w Monachium oraz studiów mistrzowskich w Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu oraz w Yale University w New Haven.

Jest zwycięzcą kilkunastu konkursów międzynarodowych w tym tak prestiżowych jak w Paryżu, Odense, Monachium oraz Viggiano.

Koncertuje jako solista i kameralista w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma renomowanymi orkiestrami. Jako solista występował m.in.: w Carnegie Hall, w Musikverein Goldener Saal oraz Konzerthaus we Wiedniu, Konzerthaus w Berlinie, Gasteig Carl Orff Saal oraz Herkulessaal w Monachium. Poly Theatre w Pekinie, Xinghai Concert Hall w Guangzhou, Shanghai Concert Hall, Opera House w Katarze, Shin Kobe Oriental Hall w Kobe, Sala koncertowa im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie. Grał pod batutą takich gwiazd jak Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Jesús López Cobos, Jerzy Maksymiuk, Jacek Kaspszyk, Gabriel Chmura czy Agnieszka Duczmal Jest wielokrotnie zapraszany do wykonania koncertu fletowego Krzysztofa Pendereckiego pod batutą kompozytora. Koncert wykonywał m.in w Pekinie, Doha, Berlinie, Paryżu, Rydze, Koblenz, Helsinkach, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku.

W 2010 roku Łukasz Długosz miał swój debiut fonograficzny z London

Symphony Orchestra z którą nagrał płytę z koncertem fletowym Michaela Colina. Artysta dokonał wielu nagrań archiwalnych, radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą. Artysta nagrał ponad 20 albumów płytowych zawierających w przeważającej części muzykę polską, za które zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę polską i europejską i za które otrzymał wiele prestiżowych międzynarodowych nagród fonograficznych, w tym nagrodę International Classical Music Award (ICMA).

Jego koncerty były wielokrotnie transmitowane przez najważniejsze rozgłośnie radiowe takie jak: BBC Radio 3, NDR, SWR, BR4, Deutschland Radio Kultur, Polskie Radio 2, Radio France, RMF Classic.

Na swoim koncie ma szereg prawykonań kompozycji polskich i zagranicznych twórców m.in.: Enjott Schneider, Pawła Mykietyna, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, Piotra Mossa, Michaela Colina, Pawła Łukaszewskiego, Jerzego Kornowicza, Macieja Błażewicza, Justyna Kowalska-Lasoń, Marcel Chyrzyński i wielu innych.

Artysta jest również propagatorem muzyki najnowszej, do tej pory powstało 72 utwory dedykowane jemu oraz Agacie Kielar-Długosz. Mottem przewodnim działań Łukasza Długosza stało się więc poszerzanie i wzbogacanie polskiej literatury fletowej. Większość powstałych dzieł są to dzieła symfoniczne, które po prawykonaniu nadal są promowane i uwieczniane fonograficznie.

Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi kursy mistrzowskie na całym świecie. Reprezentuje Polskę na licznych międzynarodowych konwencjach fletowych. Reprezentował Polskie Radio na Międzynarodowym Forum Młodych wykonawców organizowanym przez EBU.

Łukasz Długosz był dwukrotnie nominowany do Paszportów Polityki oraz nagrody Fryderyki i Gwarancje Kultury TVP Kultura. Za swoje osiągnięcia artystyczne otrzymał szereg prestiżowych nagród i stypendiów m.in.: Gasteig Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben, Laureat Młodej Polski.

W sezonie 2017/18 Łukasz Długosz dokonał prawykonania po 80 latach odnalezionego Concertina Pawła Kleckiego wraz z orkiestrą Sinfonia Varsowia pod batutą Jerzego Maksymiuka.

Artysta w 2018 roku otrzymał szereg nominacji m.in. do Fryderyki 2018 za album z koncertem fletowym Pawła Mykietyna, do tytułu Człowiek Roku 2018 w kategorii kultura tygodnika Echo Dnia oraz do nagrody środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Osobowość Roku.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, przyznał artyście statuetkę Orfeusz 2016 za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie wykonawstwa muzyki fletowej, w tym dzieł kompozytorów polskich.

Za wybitną działalność kulturalną i promocję kultury polskiej Łukasz Długosz został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

