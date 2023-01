Koncert dobroczynny zespołu „Wilenka” na rzecz Hospicjum – „…wiara, nadzieja, miłość…”

Koncert miał charakter charytatywny – w czasie koncertu wolontariusze zbierali ofiary na rzecz Hospicjum.

fot. Liudas Masys

Nie zabrakło pięknych polskich kolęd i pastorałek w aranżacjach zarówno tradyjnych, jak i bardziej współczesnych. W koncercie wzięła również udział uczennica Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, laureatka wielu międzynarodowych konkursów wokalnych Ewa Rawłuszewicz.

fot. Liudas Masys

Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie codziennie niesie profesjonalną, wielodyscyplinarną pomoc osobom chorym i umierającym. Gwarantuje polepszenie jakości życia pacjentów, zapewnia poczucie bezpieczeństwa i jest wsparciem dla samych chorych oraz ich rodzin. Działa też prewencyjnie, w dziedzinie chorób nowotworowych. Hospicjum świadczy usługi podtrzymując życie i podnosząc poczucie jego wartości.

„A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Nie tylko tą piękną kolędą rozpoczeliśmy dzisiejszy nasz koncert, ale i słowa te są przesłaniem świąt Bożego Narodzenia – że Bóg stał się człowiekiem, zamieszkał między nami i ciągle jest wśród nas. Chcę podziękować przede wszystkim za hojność waszego serca. Za to, że chcecie dzielić się z tymi, którzy najbardziej tego potrzebują, czyli Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie” – powiedział ks. proboszcz Jerzy Witkowski z Kalwarii Wileńskiej.

fot. Liudas Masys

Hospicjum ma 2 formy pomocy: oddział stacjonarny dla dorosłych, oddział stacjonarny dla dzieci oraz hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych. Placówka pomaga chorym niezważając na to, jakiej są narodowości, religii, jaki posiadają status materialny oraz polityczny. Pomoc pacjentom oraz ich rodzinom jest udzielana nieodpłatnie. Hospicjum jest placówką, gdzie chory może czuć się jak w domu – otrzymać wsparcie medyczne, duchowe, socjalne, prawne oraz psychologiczne. Placówka ta świadczy usługi podtrzymując życie i podnosząc poczucie jego wartości.

„Każdy złożony datek przyczyni się do niesienia profesjonalnej pomocy osobie chorej, która znajduje się w Hospicjum i potrzebuje pomocy” – zaznaczyła Agata Górniewicz, wicedyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, po czym odczytała list od dyrektor i założycielki Hospicjum, s. Michaeli Rak:

„Cieszę się, że uzdolniona młodzież realizując swoją pasję i zdolności artystyczne w piękny sposób krzewi polskie tradycje i obyczaje. Wyrażam wdzięczność organizatorom dzisiejszego wydarzenia, za przygotowanie wspaniałego koncertu oraz wszystkim darczyńcom, którzy darem swego serca wspierają misję naszego Hospicjum” – czytamy w liście s. Michaeli.

fot. Liudas Masys

Obecnie na umowę o pracę jest zatrudnionych 67 osób, w posłudze chorym pomagają też liczni wolontariusze, którzy rocznie hospicjum pomagają ok. 350 osobom. Litewska Kasa Chorych refunduje zaledwie 40% poniesionych kosztów. Przyczyńmy się swoją ofiarą do lepszej i piękniejszej codzienności osób chorych i cierpiących, dorosłych jak też dzieci. Środki można przelać na konto Hospicjum:

VšĮ pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas

Luminor Bank AB

Banko kodas: 40100

a.s. LT232140030002856368 EUR

a.s. LT392140030002856371 USD

a.s. LT762140030002856384 PLN

Koncert dobroczynny Polskiego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka” na rzecz Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie „…wiara, nadzieja, miłość…” można oglądać na Youtube:

21 stycznia 2023 r. godz. 15:00. Kalwaria Wileńska Parafii Odnalezienia Krzyża Św. w Wilnie.



Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: