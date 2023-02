Koncert charytatywny S. Łopuszyńskiego na rzecz ofiar wojny w Ukrainie

W listopadzie 2022 r. S. Łopuszyński zorganizował koncert charytatywny na rzecz Ukrainy w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej w Nowym Jorku. W grudniu został zaproszony przez prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaja Falkowskiego do zrealizowania takiego koncertu również w Wilnie.

„Wsparcie Ukrainy jest bardzo potrzebne. Jako muzyk mogę kierować swoim czasem; Mam przestrzeń i siły na pomaganie. Muzyka ma ogromną przestrzeń do potęgowania emocji czy wspierania w trudnym czasie i tak było tym razem – wszystkie utwory zostały wykonane w tonacjach molowych, a sam koncert rozpoczął się słynnym Tombeau J. J. Frobergera by upamiętnić tych, którzy zginęli w wyniku inwazji.” – powiedział w rozmowie ze zw.lt S. Łopuszyński.

Muzyk jest aktywnym wolontariuszem, zaangażowanym w niesienie pomocy humanitarnej dla Ukrainy. S. Łopuszyński odłożył na drugi plan grę na klawesynie, a prywatny samochód, który służył do przewożenia instrumentu, przeznaczył na transport żywności, leków czy środków opatrunkowych. Samodzielnie lub z lokalnymi organizacjami realizuje przewozy i dystrybucję pomocy, jeździ na front i pomaga potrzebującym, organizuje i uczestniczy w ewakuacjach ludności cywilnej z miejscowości położonych bezpośrednio przy linii frontu.

„Widziałem bardzo dużo smutnych rzeczy, wszystko to, co jest związane z wojną: zniszczenia ulic, domów, miast, miasteczek. Wszystko jest „okraszone” atmosferą panującego niebezpieczeństwa. Ci ludzie są niezwykle silni w tak trudnym czasie. W niektórych oczach widnieje gigantyczny ból spowodowany stratą tego, co jest najważniejsze: bliskich, domu…” – opowiada muzyk.