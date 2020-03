Kolejne środki na remont dróg w rejonach wileńskim i trockim

vdu

Według wiceministra komunikacji Władysława Kondratowicza, 7,1 mln euro w rezerwie programu pozostaje zamrożone. Środki mogą zostać wykorzystane w połowie roku, jeśli na to zezwoli rząd.

Udziału w podejmowaniu decyzji nie brali premier Saulius Skvernelis i minister komunikacji Jarosław Narkiewicz. Politycy są krytykowani w związku z decyzją przeznaczenia środków z programu rozwoju dróg dla samorządu rejonu wileńskiego, który z kolei przeznaczył je na asfaltowanie drogi prowadzącej do domu premiera.

Ponad 14 mln euro z rezerwy programu rozwoju dróg przeznaczono na drogi o różnym znaczeniu w kilku samorządach, w tym na naprawę drogi Rubežius-Padumblė w rejonie trockim, ulicy Sodų we wsi Valų, a także na inne drogi o znaczeniu regionalnym w rejonie trockim i wileńskim, których nazwy nie wskazano. Ponadto środki z rezerwy programu pójdą na budowę drogi przy wsi Pogiry, od Wojdat-Białej Waki do parku przemysłowego w Pogirach w rejonie wileńskim, a także na naprawę ulicy Rudomińskiej we wsi Juodiškių.

Na drogi państwowe i samorządowe o znaczeniu regionalnym, które ucierpiały na skutek sytuacji ekstremalnych zostanie przeznaczone 1,5 miliona euro.