Kolejne przemytnicze drony z Białorusi przechwycone przez litewskich pograniczników

Zgodnie z jej informacjami, w nocy z piątku na sobotę funkcjonariusze placówki granicznej w Purwianach (rejon orański) zauważyli za pomocą systemu monitoringu wizyjnego nadlatującego z Białorusi drona, który kierował się w głąb Litwy, w okolicach wsi Daugidonys (rejon Solecznik).

Strażnicy graniczni użyli systemu neutralizacji dronów, zakłócając jego lot.

Wkrótce potem funkcjonariusze z tej samej placówki zauważyli kolejnego drona, lecącego w tym samym kierunku. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi VSAT również ten bezzałogowiec został powstrzymany przed dalszym lotem w głąb kraju.

Funkcjonariusze zablokowali okoliczne tereny i rozpoczęli poszukiwania w ciemnościach. Około pół kilometra od granicy z Białorusią strażnicy z Purwian znaleźli jedną z własnoręcznie skonstruowanych maszyn przemytników, a niedługo potem – także drugą.

Oprócz dronów znaleziono również paczki owinięte folią polietylenową. W ten sposób próbano przemycić do Litwy drogą powietrzną 1000 paczek papierosów marki „NZ Gold” z białoruskimi banderolami.

Ich wartość z podatkami na Litwie wynosi 4780 euro.

VSAT poinformowała o incydencie odpowiednią instytucję odpowiedzialną za kontrolę przestrzeni powietrznej – Siły Powietrzne.

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku funkcjonariusze straży granicznej przechwycili 41 dronów, które transportowały papierosy z Białorusi. W ubiegłym roku VSAT zneutralizowała 54 takie bezzałogowe maszyny z kontrabandą.