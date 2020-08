Kochaj, śmiej się i płacz. Nowy utwór Katarzyny Zvonkuvienė

Katarzyna Zvonkuvienė prezentuje nową piosenkę „Kochaj, śmiej się i płacz”! Absolutnie pozytywna piosenka o tym, że mamy brać od życia wszystko, kochać dzisiaj, jeśli się z czegoś śmiejemy i cieszymy, to robić to na całego, a jeśli płaczemy, to róbmy to szczerze, bo takie dni są też czasem potrzebne. Życie jest bardzo krótkie, ale pełne barw. Żyjmy jeden raz, kochajmy i cieszmy się każdego dnia! - powiedziała o nowym utworze dla Radia Znad Wilii Katarzyna Zvonkuvienė.