Klub Studentów Polskich na Litwie zaprasza do swojego grona

Jesteś studentem? Jesteś Polakiem lub masz polskie korzenie? Jeżeli odpowiesz 2x TAK to oznacza, że poszukujemy własnie Ciebie, by zaprosić do naszego grona i wspólnie powołać Klub Studentów Polskich na Litwie.

Klub lepszego poznania się, integracji oraz aktywizacji młodych Polaków z całej Wileńszczyzny, miejsce spotkań i dobrego spędzania czasu wolnego, ale też wspólnego realizowania najbardziej szalonych pomysłów i marzeń.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 6 października (środa) na 19.00 do Domu Kultury Polskiej w Wilnie (DKP, ul. Naugarduko 76), sala 305.

Zapoznamy się, razem zastanowimy się nad tym, co nas łączy – a co może łączyć jeszcze bardziej? Omówimy plany na przyszłość, tę najbliższą i tę nieco dalszą. Podzielimy się wiedzą na temat stypendiów Państwa Polskiego, przyznawanych już w jesiennym semestrze roku akademickiego 2021/22.

Nie zastanawiaj się, dołącz do nas – razem zajdziemy dalej!

