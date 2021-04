Jest to jeden z warunków wstępnych do uzyskania licencji na zamknięcie składu.

„Zdaniem Komisji, gleba lub powietrze innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego nie powinny być skażone substancjami promieniotwórczymi” – czytamy we wniosku KE.

Po likwidacji składowiska wszystkie odpady radioaktywne zostaną przeniesione do głównego miejsca składowania w Ignalinie, a teren zostanie uporządkowany. Ma to nastąpić do końca 2023 roku.