Kaziuki 2023. Legenda odradza się w rękach rzemieślników!

Legenda głosi, że 700 lat temu książę Giedymin sprowadził do Wilna rzemieślników z całego świata. Kiedy przybyli, osiedlili się tutaj i tworzyli nie tylko oryginalne dzieła, ale całe życie miasta o głębokich tradycjach kulturowych i etnograficznych.

Organizatorzy zapraszają wszystkich kreatywnych, wytwórczych rzemieślników i rolników, którzy chcą sprzedawać własnoręcznie wykonane produkty lub produkty spożywcze, do rejestracji do 20 stycznia. Warunki uczestnictwa i dodatkowe informacje dla osób, które nie zdążyły złożyć wniosków do 20 stycznia na stronie internetowej www.kaziukomuge.lt/kaziuko-muge.

