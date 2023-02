Kaziuki 2023. Legenda odradza się w rękach rzemieślników

Legenda głosi, że 700 lat temu książę Giedymin sprowadził do Wilna rzemieślników z całego świata. Kiedy przybyli, osiedlili się tutaj i tworzyli nie tylko oryginalne dzieła, ale całe życie miasta o głębokich tradycjach kulturowych i etnograficznych.

Targi rozpoczną się w piątek, 3 marca o godz. 14.00 uroczystym przemarszem św. Kazimierza od Placu Niepodległości w kierunku Placu Katedralnego, gdzie o godz. 15.00 nastąpi oficjalne otwarcie wiosennego jarmarku ludowego.

Fot. BNS

Główną atrakcją tego roku będzie 10-metrowa instalacja artystyczna „700 verbų”. Zdaniem przedstawiciela organizatorów targów Renaldasa Gražisa, ta instalacja w symboliczny sposób ma uczcić nie tylko rocznicę Wilna, ale także przyczynić się do inicjatyw wsparcia Ukrainy. W czasach starożytnych wierzono, że wierzby chronią dom przed piorunami, ziemię przed gryzoniami i suszą. W niedzielę (od godz. 11.00) wierzby zdobiące tę artystyczną instalację będą rozdawane gościom jarmarku, aby ich domy i cały region były chronione przed „gryzoniami” siejącymi nieszczęście.

Podczas aukcji wsparcia będzie można zakupić 30 specjalnie stworzonych wierzb z życzeniami znanych przedstawicieli litewskiego społeczeństwa. Zebrane środki zostaną przeznaczone na fundusze wsparcia m.in. „Nasze serca i ręce dla Ukrainy”, „Litewski Czerwony Krzyż” i „Caritas”.

Fot. BNS/ Lukas Balandis

W sobotę, 4 marca od godz. 11.00 do 18.00 na placu Katedralnym odbędzie się świąteczny koncert. Wystąpią m.in. zespoły folklorystyczne „Ratilai”, „Vydraga”, „Robaksai”.

Obok Ratuszu wileńskiego od godz. 11.00 do 18.00 będzie można wziąć udział w pachnącej piernikami bajce „Dziecięcy Kaziuk”.

„Kilkudziesięciu młodych twórców z całej Litwy i Ukrainy zaskoczy wszystkich oryginalnym rękodziełem. W warsztatach dekorowania pierników będzie można ozdobić pierniki w kształcie zabytkowych budowli Wilna, a nauczyciel plastyki z Ukrainy zaangażuje wszystkich zwiedzających w malowanie obrazu pokoju i wolności.

W niedzielę o godz. 11.00 na Placu Katedralnym rozpocznie się aukcja wsparcia dla Ukrainy „700 wierzb” oraz wręczenie nagród dla najlepszych rzemieślników. Na koniec odbędzie się koncert zamykający targi.

Fot. BNS/ Julius Kalinskas

Ograniczenia ruchu podczas targów

Od 1 marca godz. 11.00 do 6 marca godz. 04.00 zostanie wprowadzony zakaz ruchu (z wyjątkiem uczestników targów) na odcinku alei Giedymina między ulicami Šventaragio i Vilniaus.

Od 2 marca godz. 20.00 do 6 marca godz. 04.00 obowiązywać będzie zakaz ruchu na ul. Pilies, Didžioji, T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Ravilaitės i Maironio, a także na ich dojazdach i wokół Placu Ratuszowego.

Od 2 marca godz. 20.00 do 6 marca godz. 08.00 będzie zabroniony ruch (z wyjątkiem transportu publicznego) na Alei Giedymina od ul. Jogailos do ​​ul. Gynėjų, z wyjątkiem skrzyżowań graniczących z Aleją Giedymina.

Od 4 marca godz. 8.00 do 6 marca godz. 04.00 będzie obowiązywać zakaz ruchu (poza komunikacją miejską) na skrzyżowaniach alei Giedymina z ul. Vilniaus do ul. J. Tumo-Vaižganto oraz od ul. J. Tumo-Vaižganto do ul. Ginėju.

Ruch transportu publicznego na ulicach T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Ravilaitės i Maironio zostanie zakazany od 2 marca godz. 21.00 do 6 marca godz. 05.00 oraz na drodze między budynkiem Ratusza Wileńskiego a placem Ratuszowym. W związku z tym tymczasowo zmienione zostaną trasy i rozkłady jazdy autobusów linii 10, 11, 33 i 89.

3 marca w trakcie uroczystego korowodu uczestników jarmarku oraz w czasie jego trwania możliwe również zmiany na trasach linii autobusowych 1G, 3G, 11, 22, 53, 73, 88 oraz 2, 3, 4, 6, 10, 12 , 17, 20.

Zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej można znaleźć pod linkiem Viešojo transporto eismas Kaziuko mugės metu (arcgis.com) oraz w aplikacji Stops.lt.